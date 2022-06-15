15.06.2022
20:53
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Происшествия

Как студентку из Якутска обворовали при покупке авиабилета в интернете

В полицию г. Якутска обратилась 18-летняя студентка, которая хотела приобрести авиабилеты через интернет. Она нашла страницу авиакомпании в одной из социальных сетей и написала им сообщение, так как приложение авиакомпании работало некорректно. Вскоре с девушкой связался якобы менеджер компании и отправил ссылку для покупки авиабилетов. Ничего не подозревая, потерпевшая перешла по ссылке, где заполнила все необходимые данные и реквизиты карты, после чего с её банковской карты списались 30 850 рублей. Однако, авиабилеты она так и не получила, а «менеджер» удалил свой профиль.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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