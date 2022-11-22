22.11.2022
16:08
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Красота & Здоровье

Как справляться с депрессией — тема очередной встречи проекта «Антирак»

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» продолжает активно работать в рамках гранта главы республики. Так, в партнерстве с Национальным художественным музеем (директор Тимофеева В.В.) проводим мастер-классы по Арт-терапии, на которых под руководством Марии Мищенко даже никогда не державшие в руках кисть художника выдают местные шедевры. Оказывается, глина использовалась издревле в качестве  лекарства у многих народов. Она благотворно влияет на работу многих органов человека. В этом году мы предлагаем участникам проекта занятие по глинотерапии, следует отметить, что эти занятия восприняты с восторгом.  Живем мы в тревожное время. Этот фон также негативно влияет на состояние нашего здоровья, многие страдают бессонницей, тревожным состоянием, страхи и волнения стали спутниками жизни многих россиян. Нам особенно повезло, что в нашем проекте с первого дня задействована онкопсихолог Надежда Васильева, беседы с которой приносят не только успокоение участникам, но она грамотно расшифровывает и объясняет причины тревог и способы защиты от тревожных и стрессовых состояний. Дорогие друзья!  Мы приглашаем  на очередную встречу со онкопсихологом Надеждой Васильевой на  тему  «Как справляться с депрессией?». Тема однозначно актуальна и злободневна. Наша встреча состоится  24  ноября, в четверг, в 16 часов  в  Галерее  Академика Осипова по адресу ул. Хабарова, дом 27.  Мы ждем всех тех, кто  испытывает чувство тревоги,   страха и  беспокойства. Поддержим и поможем друг другу!  Приходите!

Наш сайт  antirak-ykt.ru

Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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