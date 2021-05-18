18.05.2021
00:09
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Происшествия

ЧП в Якутске: происшествие на ледоходе

Дети и ледоход в Якутске:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/tv/CO-nE4joiQh/?igshid=ddkkbxx62x7g
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