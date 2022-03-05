Как совместить работу и творчество знает газооператор Хангаласского ЖКХ Любовь Припузова

В любой профессии невозможно развиваться, если не трудиться с душой, уверена газооператор теплового участка г. Покровска Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Любовь ПРИПУЗОВА.

Женщина начала свой трудовой путь в отрасли ЖКХ в августе 1994 года оператором газовой котельной Покровского предприятия тепловых и электрических сетей. Сегодня она трудится газооператором самого большого производственного участка Хангаласского ЖКХ, имея высший квалификационный разряд.

Любовь Семеновну ценят за профессионализм, бесценный опыт, инициативность и добросовестный подход к делу. В обязанности оператора входит обеспечение непрерывного отпуска тепла по заданным нормам, поддержание режима работы котлов в соответствии с параметрами, снятие, запись показаний контрольно-измерительных приборов и многое другое. С этими задачами опытный работник Любовь Припузова справляется с повышенной долей ответственности и внимания. Женщина показывает многим пример, как при умелом подходе и оптимальном распределении поставленных задач можно добиться желаемого результата.

В котельных «Средняя школа», «Дачная» и «Районный узел связи», объединенных в один производственный участок филиала, всегда царит дружественная атмосфера. «Наш сплоченный и слаженный коллектив нацелен выполнять эффективно свою важную миссию по бесперебойному обеспечению теплоснабжением социальных объектов и жилых домов», — убеждена она.

Любовь Семеновна всегда стремится повышать свой профессиональный уровень, являясь отличным наставником для молодых специалистов. Высокая работоспособность, преданность профессии, активная гражданская позиция и нравственные принципы нашей героини представляют собой пример для молодого поколения работников ЖКХ. Она с удовольствием принимает участие в мероприятиях, проводимых в предприятии и городе. За преданность общему делу и многолетний труд она заслуженно носит звание ветерана ГУП «ЖКХ РС (Я)», награждена государственными и ведомственными грамотами.

У женщины хватает времени и сил не только на выполнение требующих внимания и контроля профессиональных обязанностей, но и на увлечения вне работы. Свободное время она посвящает творчеству: вязанию, вышиванию крестиком, плетению из бумаги, изготовлению игрушек из ватного папье-маше. Со своими работами она побеждала и становилась призером в районных и корпоративных творческих конкурсах.

Семья – главная опора Любови Припузовой. С мужем они воспитали двух замечательных детей — дочь и сына. Вместе они любят путешествовать, отдыхать на природе, рыбачить, собирать грибы и ягоды. Летом на даче выращивают овощи и цветы, в подсобном хозяйстве есть куры и кролики. По словам женщины, самое ценное – это ее семья, самое дорогое – дети. А ее жизненный девиз: «Ты сам рисуешь свою жизнь, выбирай цвета ярче!».