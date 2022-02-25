Как составить доверенность на пособия
Доверенность простыми словами — это документ, который разрешает одному человеку действовать от имени другого.
Доверенность действительна, если в ней есть минимум четыре реквизита:
- дата составления
- сведения о доверителе и представителе
- полномочия представителя
- подпись доверителя
Что желательно указать в доверенности?
- Срок действия доверенности. Если в доверенности нет срока, документ будет иметь силу 1 год. Максимального срока действия доверенности нет,
- Образец подписи представителя.
Внимание: для некоторых мер поддержки требуется нотариальная доверенность. Например: для распоряжения средствами всех материнских капиталов (Материнский (семейный) капитал, РМК на 2-го, РМК «Семья»).
Также нотариальная доверенность требуется при обращении представителя для оформления сертификата РМК «Семья» (если обращается отец 3-го ребенка– можно по простой доверенности).
Скачать бланк можно здесь:
https://mfcsakha.ru/news/kak-sostavit-prostuyu-doverennost-na-posobiya
Фото: mfcsakha.ru
Источник: mfcsakha.ru
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