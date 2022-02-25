Как составить доверенность на пособия

Доверенность простыми словами — это документ, который разрешает одному человеку действовать от имени другого.

Доверенность действительна, если в ней есть минимум четыре реквизита:

дата составления сведения о доверителе и представителе полномочия представителя подпись доверителя

Что желательно указать в доверенности?

Срок действия доверенности. Если в доверенности нет срока, документ будет иметь силу 1 год. Максимального срока действия доверенности нет,

Образец подписи представителя.

Внимание: для некоторых мер поддержки требуется нотариальная доверенность. Например: для распоряжения средствами всех материнских капиталов (Материнский (семейный) капитал, РМК на 2-го, РМК «Семья»).

Также нотариальная доверенность требуется при обращении представителя для оформления сертификата РМК «Семья» (если обращается отец 3-го ребенка– можно по простой доверенности).

Скачать бланк можно здесь:

https://mfcsakha.ru/news/kak-sostavit-prostuyu-doverennost-na-posobiya