02.08.2022
18:11
215
История
Как сохранить якутское поселение 16-19 вв. в Хатассах в зоне ИЖС?
Николай Макаров: «Обьект археологического наследия «Поселение Хатассы II». Якутское поселение 16-19 вв. Более 3 гектаров земли взяты под охрану. Часть территории выделена под ИЖС. Пожалуй, вся южная сторона долины Туймаада будет застраиваться частниками. Наша задача — сохранить часть наследия. Будем думать». тгк PRyanya Якутия
Фото: тгк PRyanya Якутия
Источник: тгк PRyanya Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.08.2022
0
39
02.08.2022
0
52
02.08.2022
0
145
02.08.2022
0
281
02.08.2022
0
262
02.08.2022
0
342
02.08.2022
0
169
02.08.2022
0
214
02.08.2022
0
351
02.08.2022
0
487
02.08.2022
0
887
02.08.2022
0
161
02.08.2022
0
570
02.08.2022
0
157
02.08.2022
1
2271
02.08.2022
2
3401
02.08.2022
0
1230
02.08.2022
0
475
02.08.2022
0
2504
02.08.2022
1
2546
02.08.2022
0
441
02.08.2022
0
410
02.08.2022
0
173
02.08.2022
1
2951
02.08.2022
0
310
02.08.2022
0
1183
02.08.2022
0
1400
02.08.2022
0
410
02.08.2022
0
400
02.08.2022
0
176
02.08.2022
0
328
02.08.2022
0
437
02.08.2022
0
924
02.08.2022
0
2588
02.08.2022
0
1681
02.08.2022
0
3107
02.08.2022
0
2433
02.08.2022
0
834
02.08.2022
0
5598
01.08.2022
0
3383
01.08.2022
0
1392
01.08.2022
1
2130
01.08.2022
1
3552
01.08.2022
0
1268
01.08.2022
1
4712
01.08.2022
0
397
01.08.2022
0
2791
01.08.2022
0
1432
01.08.2022
0
526
01.08.2022
0
953
01.08.2022
0
549
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
20440
30.07.2022
0
15028
29.07.2022
1
8228
30.07.2022
0
6930
31.07.2022
0
6732
27.07.2022
1
6629
29.07.2022
0
6073
28.07.2022
0
5699
Добавить комментарий