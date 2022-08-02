02.08.2022
18:11
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История

Как сохранить якутское поселение 16-19 вв. в Хатассах в зоне ИЖС?

Николай Макаров: «Обьект археологического наследия «Поселение Хатассы II». Якутское поселение 16-19 вв. Более 3 гектаров земли взяты под охрану. Часть территории выделена под ИЖС. Пожалуй, вся южная сторона долины Туймаада будет застраиваться частниками. Наша задача — сохранить часть наследия. Будем думать». тгк PRyanya Якутия

Фото: тгк PRyanya Якутия
Источник: тгк PRyanya Якутия

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