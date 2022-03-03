Как сохранить и приумножить свои деньги в условиях неопределенности? Марафон по финансовой грамотности и инвестициям

Спецоперация на Украине! И рынок замер… Многие сделки по недвижимости отменены. Меняются условия кредитования. А значит, усиливается инфляция. Фондовые биржи регулярно закрывают торги. Население ломанулось в банки, снимая наличные. Некоторые запасают продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Страх овладел многими. Никто не хочет повторения 90-ых, когда у людей моментально сгорели все накопления. Что дальше? Как сохранить свои деньги в условиях неопределенности? Можно ли их приумножить?

Инвестиционный клуб «Твои финансы» говорит – да! И приглашает жителей и гостей Якутска на марафон по «ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ».

Предлагаем успокоиться, вырваться из хаоса и решительно взять под контроль то, что зависит именно от вас – ваши финансы.

Кто спикер?

Интенсив ведет Игорь Иннокентьевич Пахомов – экономист, предприниматель, практикующий инвестор с 12-летним опытом, организатор Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).

Игорь один из тех, кто принял в свое время «красную таблетку» и вышел из «Матрицы», если вы смотрели этот фильм. Он боролся за свободу – финансовую, разума и даже в самом прямом смысле слова, ведь в его реальность вторглась политика. Путь его был тернист, ведь первые предприниматели новой России все постигали методом проб и ошибок. Зато сейчас он живет жизнью мечты. И щедро делится своими наработками.

На сегодняшний день Игорь не привязан к одному месту – его жизнь состоит из длительных путешествий. Едва вернувшись с семьей из горнолыжного курорта, он уже планирует следующую поездку. Живет полноценной жизнью, развивается духовно, учится рисовать, играть на гитаре и многому другому, до чего не доходили руки за годы жизни.

Игорь Пахомов является финансовым советником и инвестором. Обучает население финансовой грамотности и инвестированию, получению дополнительных видов пассивных доходов, проводит игры-тренинги для развития инвесторского мышления.

Что вас ждет на интенсиве?

Многие пытаются самостоятельно вникнуть в тему инвестиций, считая инвестициями только фондовый рынок, но это не так и постигать все самому сложно и долго.

Игорь Пахомов учился долгие годы, проверял знания на практике, систематизировал огромный объем информации. Он дает конкретные шаги, проверенные на себе, следуя которым вы сможете приумножить свой доход. Игорь делится своим опытом простым языком, доступным каждому, кто хочет научиться финансовой грамотности и инвестированию.

Вместе с опытным бизнес-тренером всего за один день вы усвоите основные принципы финансовой грамотности и инвестирования. Время – ограниченный ресурс.

Учитывая сегодняшние реалии, бизнес-консультант специально ввел большой блок – финансовая стратегия в период неопределенности. Сейчас особенно важно уметь правильно обращаться со своими деньгами. Учиться использовать сегодняшний ресурс, чтобы деньги у вас были всегда.

В ближайшее время возможны проблемы в экономике, инфляция, нестабильный интернет, проблемы с транзакциями… Социальные сети стали плохо загружаться, а у многих бизнес продвигался именно благодаря им. Поэтому необходимо понимать и выработать определенные механизмы.

Игорь Пахомов расскажет, что делать здесь и сейчас в быстро меняющихся и неопределенных условиях. Какие инвестиционные инструменты лучше использовать сейчас? А какие временно придержать? Почему? Каковы риски? Как вообще простому человеку принять какое-то решение по финансам. Можно ли начать инвестировать, имея скромный доход?

Также после марафона вы будете добавлены в чат инвесторов, этот закрытый клуб, где сможете задавать вопросы и получать консультации по конкретной ситуации.

Марафон по финансовой грамотности и инвестициям – это знания и руководство на всю жизнь, которое непременно себя окупит. Используя полученные знания, претворяя их на практике, вы сможете изменить вашу жизнь, обрести финансовую свободу, высвободить время для того, что действительно важно – семья, друзья, хобби и путешествия.

Инвестируйте в свою мечту, за право жить так, как хочется именно вам!

Как в «Матрице» вы можете выбрать синюю или красную таблетку.

Выберете синюю, и будете дальше спать наяву, действуя по привычным алгоритмам, как заведено у большинства.

Выберете красную, и она приведет вас шаг за шагом к финансовой независимости, то есть подлинной свободе, когда сбываются мечты.

Марафон по «ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ» состоится в Якутске в воскресенье, 6 марта с 10 до 17 часов.

Запись и дополнительная информация тел. 8-914-231-12-87 (What’sApp и звонки). Количество мест ограничено.

Проснись в новой реальности финансовых возможностей! Возьми ответственность за качество своей жизни.