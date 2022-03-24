24.03.2022
21:39
176
Экология
Как собираются вырубать амгинский лес…
Афанасий Алексеев (Японец) сообщил в своем телеграм-канале, что съездил на место вырубки леса возле реки Амги:
— Вчера население республики было серьезно обеспокоено появлением в сети интернет видео о начале вырубки леса в верховьях реки Амги. Оперативно выехали туда, чтобы проверить эту информацию. На месте выяснили, что производится масштабный завоз лесозаготовительной техники. Ждут лесовозы большой проходимости, работы пока не начались…
Афанасий Алексеев снял на видео интервью с лесозаготовителями.
Фото: тгк Афанасий Алексеев
Источник: тгк Афанасий Алексеев
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2022
110
24.03.2022
118
24.03.2022
175
24.03.2022
171
24.03.2022
465
24.03.2022
230
24.03.2022
214
24.03.2022
177
24.03.2022
322
24.03.2022
703
24.03.2022
365
24.03.2022
286
24.03.2022
443
24.03.2022
467
24.03.2022
247
24.03.2022
338
24.03.2022
247
24.03.2022
198
24.03.2022
254
24.03.2022
1683
24.03.2022
422
24.03.2022
218
24.03.2022
642
24.03.2022
440
24.03.2022
923
24.03.2022
868
24.03.2022
464
24.03.2022
828
24.03.2022
528
24.03.2022
373
24.03.2022
380
24.03.2022
322
24.03.2022
351
24.03.2022
367
24.03.2022
239
24.03.2022
582
24.03.2022
309
24.03.2022
288
24.03.2022
440
24.03.2022
406
24.03.2022
1659
24.03.2022
275
24.03.2022
473
24.03.2022
849
24.03.2022
1135
24.03.2022
460
24.03.2022
350
24.03.2022
356
24.03.2022
1082
24.03.2022
567
24.03.2022
1159
24.03.2022
674
24.03.2022
5809
23.03.2022
3552
23.03.2022
2116
23.03.2022
1537
23.03.2022
1805
23.03.2022
1468
23.03.2022
342
ТОП НОВОСТИ
18.03.2022
8206
20.03.2022
8020
19.03.2022
6879
24.03.2022
5805
19.03.2022
5504
23.03.2022
5176
23.03.2022
4871
23.03.2022
4746