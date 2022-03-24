Как собираются вырубать амгинский лес…

Афанасий Алексеев (Японец) сообщил в своем телеграм-канале, что съездил на место вырубки леса возле реки Амги: — Вчера население республики было серьезно обеспокоено появлением в сети интернет видео о начале вырубки леса в верховьях реки Амги. Оперативно выехали туда, чтобы проверить эту информацию. На месте выяснили, что производится масштабный завоз лесозаготовительной техники. Ждут лесовозы большой проходимости, работы пока не начались… Афанасий Алексеев снял на видео интервью с лесозаготовителями.

Фото: тгк Афанасий Алексеев Источник: тгк Афанасий Алексеев

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