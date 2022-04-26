Видео: Как собаки поехали «верхом» на охоту

Пару собак сняли на самом верху открытого кузова автомобиля на Хатын Юряхском шоссе. Совершенно спокойно собаки восседали на куче скарба, без страха рассматривая с высоты попутчиков. Похоже, даже не привязаны. По мнению тгк @SAKHAHUNTER, они отправились на охоту, поэтому счастливы и на все согласны!

Источник: @SAKHAHUNTER,

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