Как снять стресс, не прибегая к алкоголю? — психолог Якутского наркодиспансера

Человек, который бросил пить, часто испытывает крайне некомфортную и мучительную тягу к алкоголю. В первую очередь, потому что не представляет отдыха и расслабления без бутылки спиртного. Как это преодолеть? Существует ли альтернатива алкоголя? Об этом нам сегодня расскажет консультант Надежда Замятина, клинический психолог ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер».

Одним проверенным способом при сильной усталости является сон. Длительный ночной отдых поможет восстановить работу всех органов. Во время сна успокаивается чрезмерно возбуждённая нервная система. Это означает, что перенапряжение будет снято. Если стрессы беспокоят регулярно, то нужно решить вопрос недосыпания. Часто именно хронический недостаток ночного отдыха становится причиной проблем с нервами.

Ещё один вариант борьбы со стрессом — выпить успокаивающий чай. Использовать с этой целью можно различные травы — мяту, мелиссу, чабрец, шалфей. Можно просто приготовить растительный отвар или настой либо же добавить их к обычному чёрному, зелёному листовому чаю. Получится вкусный напиток, который не просто успокаивает нервную систему, но и помогает вывести токсины из организма. Особенно это актуально, если человек прежде употреблял алкоголь.

Хорошо снимают стресс прогулки на свежем воздухе. Делать это можно как в одиночестве или с домашним питомцем, так и в компании близких. Это отвлечёт от стресса и поможет увидеть положительные стороны жизни.

Все перечисленные способы помогут заменить алкоголь, если человек хотел расслабиться или снять эмоциональное перенапряжение с помощью алкоголя. Они действуют практически мгновенно, но производят непродолжительный эффект. Иными словами, применять их надо непосредственно при возникновении стрессовой ситуации.

Поскольку при употреблении алкоголя повышается уровень веществ, которые вызывают удовольствие, то любое социально приемлемое занятие, связанное с получением удовольствия тоже может послужить заменой алкоголю:

Спорт. Когда человек начинает регулярно употреблять спиртное, это становится настоящей проблемой. Решить её самостоятельно без помощи специалистов очень сложно. Именно поэтому, при малейшем подозрении на зависимость от спиртного лучше всего посетить психолога. Он объяснит, что употребление алкоголя не может быть единственной или основной целью в жизни. Важно находить время и для других занятий. Так, при борьбе с частым употреблением алкоголя полезными считаются умеренные физические нагрузки. Переходить к регулярным тренировкам следует постепенно. Резкая нагрузка может пагубно сказаться на общем самочувствии и работе сердечно-сосудистой системы. Если человек принимал алкоголь довольно часто, то его органы могут быть изношены, поэтому тяжёлых видов спорта лучше избегать. Чтобы заменить спиртное физическими нагрузками, необязательно становиться профессиональным спортсменом. Достаточно найти для себя занятие по душе и посвящать ему часть свободного времени. Выбирать тип нагрузки следует с учётом общего состояния здоровья. Идеальным вариантом для всех считается плавание. В воде тело расслабляется, а суставы не испытывают избыточной нагрузки. Тем, кто не приемлет занятия в бассейне, можно посоветовать другие варианты. Допускаются умеренные по интенсивности занятия в тренажёрном зале, бег в спокойном темпе, все разновидности йоги, пилатес. Каждый может найти себе занятие, которое будет приносить удовольствие.

Смена образа жизни. Если употребление алкоголя занимает слишком много времени, то требуется перестроить собственный стиль жизни. Начать можно с корректировки распорядка дня. В первую очередь важно решить, чем именно заполнить освободившиеся промежутки. Выбранный тип деятельности должен быть достаточно интересным и увлекательным, чтобы заменить алкоголь. Как правило, любимые занятия есть у многих людей. Именно о них в первую очередь и вспоминают, когда нужно избавиться от желания употреблять спиртное. Не запрещено и пробовать что-то новое. Выбор широк. Многие люди традиционно предпочитают чтение книг, однако есть и другие, не менее увлекательные способы времяпрепровождения.

Общение с близкими людьми. Весомую роль при решении проблемы с алкогольной зависимостью играет общение с родственниками и близкими друзьями. Ведь именно они окажутся рядом в сложные моменты, когда не будет хватать силы воли, чтобы раз и навсегда отказаться от пагубной привычки. Не следует бояться обращаться к родным за помощью. Часто именно прогулка или посиделки в приятной компании позволяют отвлечься и не вспоминать об алкоголе. По этой причине можно смело утверждать, что общение способно стать альтернативой спиртным напиткам. Родственникам человека, которые пытается избавиться от пагубной привычки, следует проявлять терпимость и настойчивость. Важно не дать бывшему алкоголику сорваться и снова потянуться за бутылкой. В то же время требуется по мере необходимости оказывать поддержку, так как многие люди в этот непростой период испытывают трудности, связанные с повторной перестройкой нервной системы.

Алкоголь содержит в составе этиловый спирт — токсичное вещество, которое со временем расшатывает нервную систему. Это чревато постоянными стрессами и изменением поведения человека. Для того, чтобы расслабиться лучше выбирать другие способы, которые не окажут пагубного воздействия на организм.