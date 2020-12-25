Как снизить уровень стресса в разгар предновогодней суеты

В преддверии новогодних праздников жителей России приглашают присоединиться к онлайн-марафону “Новый год без хлопот”. Благодаря подсказкам и практическим заданиям марафона его участники без суеты и с пользой для природы справятся с основными вызовами предпраздничной подготовки, наберутся сил в январские каникулы и получат шанс выиграть призы.

К марафону можно присоединиться на сайте ecowiki.ru/new-year. Участникам предлагают выбрать и попробовать на практике наиболее актуальные для них действия:

составить список желанных подарков и поделиться им с близкими, чтобы получить в дар только необходимое;

найти нематериальные подарки, не выходя из дома;

изучить чек-лист экологичного Нового года и поделиться им в социальных сетях;

смастерить оригинальную ёлку и празднично оформить квартиру;

приготовить вкусные и экологичные праздничные блюда;

сделать альтруистичные подарки природе и обществу;

освободить свое жилище от ненужного, дав вещам вторую жизнь.

В рамках марафона пройдет конкурс рецептов к новогоднему столу Оливьеган, участники которого смогут выиграть сертификаты на покупку экотоваров и получить готовые идеи меню. Главное условие конкурса — приготовить блюдо из местных растительных ингредиентов. Подробности конкурса доступны на сайте ecowiki.ru/olivegan_konkurs

Все участники марафона получат подборку лайфхаков, статей, инфографики, которые помогут встретить Новый год экологично, оптимально распределив силы и время.

Марафон запустило Движения ЭКА на платформе Ecowiki.ru.

“Для многих канун Нового года — пора безудержной суеты. Надо найти и купить подарки всем близким и друзьям, приготовить праздничную еду, завершить всё недоделанное в старом году. Но бывает, что в итоге подарок не актуален для получателя, новогодние угощения остаются недоеденными, а каникулы проходят насмарку. Предлагаем вернуть празднику волшебство — отвлечься от хлопот, отдохнуть и сделать что-то полезное для себя, других и природы. Узнайте, как встретить и провести праздники с удовольствием и экологично!” — говорит координатор платформы Ecowiki.ru Анна Кудашева.

Присоединиться к марафону можно до конца новогодних каникул. Чтобы выполнить задания марафона и вдохновить знакомых своим примером, участников приглашают делиться впечатлениями в социальных сетях, используя хештеги #новыйгодбезхлопот и #эковики.