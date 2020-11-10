Как слуги народа защищают свое здоровье?

Сегодня, 10 ноября продолжается ХХI очередная сессия Ил Тумэна в реальном режиме. Подобные мероприятия в разгар пандемии стали редкостью. Как же слуги народа обезопасили себя, свое здоровье? Смотрим фоторепортаж Василия КОНОНОВА из пресс-службы Ил Тумэна.

В целом, организаторы сессии постарались обеспечить социальную дистанцию в полтора метра между народными избранниками, которые ранее, в более благополучные времена сидели плотно, локоть к локтю.

Большинство депутатов выбрали стандартные одноразовые маски, которые принято выбрасывать после употребления. Многие из них и в одноразовых перчатках.

Народный депутат, генеральный директор АО ЛОРП Сергей ЛАРИОНОВ.

Народный депутат, меценат, генеральный директор ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ» Матвей ЕВСЕЕВ.

Народный депутат, директор ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» Дмитрий СЕМЕНОВ. На втором плане угадывается популярный народный депутат и бизнесмен Виктор ФЕДОРОВ, делающий селфи. Почему-то не попал в объектив фотографа. Или же оказался в опале у пресс-службы за свои острые выступления на актуальные политические темы?

Народный депутат, руководитель фракции СР в Ил Тумэне Юрий ГРИГОРЬЕВ.

Народный депутат, главный инженер Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павел КСЕНОФОНТОВ.

Народный депутат, генеральный директор Издательского дома «Ил Тумэн» — главный редактор парламентской газеты «Ил Тумэн» Мария ХРИСТОФОРОВА защитилась более тщательно, выбрав респиратор. Считается, что в таких средствах защиты дышать легче, да и лицо выглядит красивей, что для дамы немаловажно.

Народный депутат, генеральный директор ООО «Виват» Оксана МИХАЙЛОВА выбрала более стильную маску, сочетающуюся с ее одеждой. Но при этом забыла надеть перчатки. Возможно потому, что белые перчатки, выданные народным депутатам, выбиваются из ее общего образа.

Хотя у спикера Петра ГОГОЛЕВА нашлись как раз те, что подошли бы Оксане Тагировне.

Предприниматель и лидер ЛДПР Гаврил ПАРАХИН и вовсе был замечен без маски.

Впрочем, при более близком контакте с коллегами, в данным случае с очаровательной Натальей РУМЯНЦЕВОЙ, генеральным директором ООО «Колми», Парахин маску все же натянул, но перчатки проигнорировал.

Лучше всего защищены дамы – та же Наталья Румянцева и свежеиспеченный депутат Вера НИКИФОРОВА, заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3». Обе в перчатках, одноразовых масках и сверху в пластиковых шлемах. Ни одна зараза не пристанет!

Сессия Ил Тумэна продолжается. Желаем здоровья всем народным депутатам, аппарату Ил Тумэна и всем нашим читателям!