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Политика
1 июня 2019, 8:37
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Как сложилась судьба мастодонтов якутской политики?

Еще несколько фото из архива. Вот поправляет галстук на начало нулевых годов министр промышленности Якутии Евгений МАЛИКОВ. Помню, встречался с ним, министерство тогда располагалось в здании «Якутгеологии». Меня удивило, что он курил тонкие женские сигареты. Это уже позже некоторые мужчины, особенно те, кто хочет ограничить курение, перешли на тонкие сигареты. Где сейчас Маликов? Не знаю.

Анатолий СКРЫБЫКИН. 1960 года рождения. Запомнился своей энергичностью. Был проректором ЯГУ, министром предпринимательства, первым вице-мэром при МИХАЛЬЧУКЕ, вице-премьером. По последней информации  — был председателем Совета директоров «Железных дорог Якутии». С апреля этот пост занимает первый вице-премьер Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

Ну а этого человека в Якутии знают все – Первый президент Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ. Про него расскажу одну байку, рассказанную много лет назад старожилом одного из министерств. Как-то молодой руководитель предприятия N был приглашен на банкет с участием Михаила Николаева. Перед этим чиновник-аксакал повел его в кафе – подкрепиться. Тот удивился: мы же на банкет пошли, там поедим! Но все-таки предварительно поели. И не зря. Мол, Михаил Ефимович заставлял всех выпивать после каждого тоста, а их сходу наверное было много, а потом следил, кто как ведет себя подшафе. Ну а тот, кто основательно поел, мог пить много и не пьянеть.

Ныне Первый президент работает госсоветником РС(Я) наряду с Вячеславом ШТЫРОВЫМ и Андреем БОРИСОВЫМ.

С очками в руках — видный государственный деятель Якутии Климент ИВАНОВ. Наивысшие его должности – с 1990 по 1992 гг. – председатель Совета Министров ЯАССР, с 1991-1993 гг. – председатель Верховного Совета РС (Я). Родился в Сунтарском районе 10 ноября 1936 года. Был на различных партийных должностях, потом министром сельского хозяйства, гендиректором АПК «Север». В 1999-2001 гг. – президент ОАО ННГК «Саханефтегаз»; это при нем компания ушла из республики «Юкосу», а вместе с ним Талаканское месторождение.

В интернете можно найти информацию, что в 2016 году Климент Иванов был советником генерального директора ОАО «Алмазы Анабара». Чем занимается теперь, неизвестно.

Еще один мастодонт якутской политики Василий ВЛАСОВ.

Василий Власов, 74 года – выходец из «Якуталмаза» (позже стал компанией АЛРОСА). Был первым секретарем Мирнинского горкома КПСС, а в 1990 — 1993 гг. — первый заместитель председателя Верховного Совета РС(Я).

В 1998 — 2002 гг. — председатель Правительства РС(Я). Был несколько раз народным депутатом республики. Сейчас на пенсии.

Ну и, пожалуй, якутянин, который совершил самый большой карьерный взлет в Якутии. Павел БОРОДИН. Ему сейчас 73 года. В конце 1993 был приглашен Борисом ЕЛЬЦИНЫМ в администрацию Президента РФ, потом стал управделами – очень высокая должность, руководил реконструкцией Кремля. Говорят, Борису Николаевичу приглянулись коммуникабельность и деловитость Пал Палыча, хорошо умел травить анекдоты и угодить начальству. Интересно, что в 1991 году он поддержал ГКЧП, но Ельцина это не смутило.

В 1999 г. выдвигался на пост мэра Москвы. Обещал сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, как это когда-то было в Якутске. Деньги, насколько я помню, каким-то образом отчислялись с зарплат трудящихся.

Как рассказывали коллеги, объявил о своем удивительном назначении в день отъезда в Москву.

С 26 января 2000 года по 2011 год состоял государственным секретарём Союзного государства Россия — Беларусь (СГРБ).

Сейчас занимается общественными делами.

Источник: Игорь Саввинов.
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