Как Сергей Африка попал в Якутию?

Сергей Бугаев, он же Африка, он же Afrika – человек-оркестр. Музыкант, яркий представитель позднесоветского андеграунда, успешный актер, политический, общественный деятель, путешественник, писатель, модный художник – последовательный ряд из биографии. По стране он наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме «Асса».

Свои 55 Бугаев решил встретить кардинально – в Якутии. 10-дневная поездка переродила, начал Африка на творческом вечере, состоявшемся 31 марта в Якутске. Поразили прежде всего люди, встреч за это время состоялось множество — мастера, ученые, бизнесмены, спортсмены, тренеры, студенты. Путь трансформации Якутск — Чурапча – Баяга — Полюс холода Оймякон. В Баяге был в гостях у человека легендарного и среди самих якутов – народного мастера Мандаар Уус. По признанию Африки: «Этого человека хотелось называть «Господин Уус». Его работы должны стоять в Эрмитаже. Наследие его молодому поколению нужно принять как ценнейший дар».

Восхищения и эпитеты Бугаев рассыпал все 1,5 часа встречи с поклонниками, кстати, в друзьях у звезды «восхитительная» Августина Филиппова, «любимая научная работница» Ульяна Винокурова, «гостеприимный» Герман Арбугаев, «уникальные музыканты мирового уровня» Клавдия и Герман Хатылаевы.

Интерес к северной республике у петербуржца начался довольно давно, со знакомства с экспонатами Российского этнографического музея, где хранителем коллекции северных народов работает его друг. Неторопом, исподволь судьба вела его к якутянам. Знакомства на культурном форуме в Санкт-Петербурге – «спасибо, Сергей, за поддержку», неожиданная новость о якуте Арбугаеве во время поездки в Крым – «кто? а я же Бугаев!».

И вдруг предложение друга Олега – поехали в Якутию! Нужно сказать, что Африка имеет «огромный интерес к редким местам планеты», посетил и Дворец Далай-ламы на Тибете, и научную станцию в Антарктиде. Теперь вот пришло время Полюса Холода, и с этим — звание «Амбассадор мирового холода», причем с реальным удостоверением.

Воспоминания «Цой рождался не в вакууме», «Если вы спустя 35 лет говорите об «Ассе», значит фильм удался», «Как был радикалом был, так и остался радикалом» шли в диалоге с мощной музыкой Хатылаевых. Под якутские инструменты поп-механик Бугаев играл, пел, в апогее встречи исполнил произведение Сергея Курехина и Виктора Цоя «Однажды…». Возможно, в этот вечер родилось новое направление искусства. Как заметила Ульяна Винокурова: «Трансформировался в носителя северной культуры». Такова Якутия.