Как семьи распорядились целевым капиталом «Дети столетия»?

В Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска поступили первые заявления на распоряжение средствами целевого капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей.

Заявления подали семья Ивановых и семья Поповых из г. Якутска. У семьи Алены и Степана Ивановых в этом году 19 января родился третий ребенок – дочь Виталина. Ивановы направили средства на частичное погашение ипотечного кредита.

У семьи Марины и Геннадия Поповых 21 января родился, также, третий ребенок. Они направили средства целевого капитала для компенсации затрат на ремонт жилья. «Мы с 2019 года начали строить свой частный дом, до ввода осталось совсем немного. И в конце прошлого года очень обрадовались новости о внедрении целевого капитала. Благодаря данной выплате, у нас появились дополнительные средства на ремонт» — поделилась многодетная мама Марина Ивановна.

Отметим, за 1 квартал текущего года целевой капитал «Дети столетия» назначен 1577 детям. Кроме того, за указанный период 640 семей получили право на республиканский материнский капитал «Семья» при рождении третьего ребенка. Лидером по обладателям сертификата РМК «Семья» среди муниципальных районов и городских округов стал город Якутск – 231 назначений. Далее идут Мирнинский и Нерюнгринский районы по 34, Мегино-Кангаласский район – 26 назначений.

Напомним, что целевой капитал «Дети столетия» выдается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории республики при рождении у них ребенка в 2022 году. Семьи могут направить средства целевого капитала на улучшение жилищных условий, на приобретение транспортного средства, на семейный отдых по Российской Федерации. Также средства могут быть направлены на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, на получение образования ребенком, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и санаторно-курортного лечения ребенка, в том числе за пределами Республики Саха (Якутия), включая оплату проезда ребенка и сопровождающего его лица, приобретение лекарственных препаратов и средств, на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, на страхование жизни и здоровья ребенка.