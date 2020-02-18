18.02.2020
13:15
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Финансы

Как сэкономить на проезде в автобусах Якутска

В июле 2011 года в Якутске при участии Алмазэргиэнбанка внедрили безналичную оплату проезда в автобусах с использованием транспортных карт. Сейчас пассажир может рассчитаться за услуги перевозчика с помощью мобильного телефона (виртуальной карты и кошельков Mir Pay, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay), а также банковской карты. Из нашей инфографики вы узнаете, какими способами можно оплачивать проезд и почему делать это безналично – выгоднее.

Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г. Реклама.
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