18.02.2020
13:15
191
Финансы
Как сэкономить на проезде в автобусах Якутска
В июле 2011 года в Якутске при участии Алмазэргиэнбанка внедрили безналичную оплату проезда в автобусах с использованием транспортных карт. Сейчас пассажир может рассчитаться за услуги перевозчика с помощью мобильного телефона (виртуальной карты и кошельков Mir Pay, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay), а также банковской карты. Из нашей инфографики вы узнаете, какими способами можно оплачивать проезд и почему делать это безналично – выгоднее.
Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г. Реклама.
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