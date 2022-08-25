Как сэкономить на отеле с помощью кешбэка в поездке по России

Эксперты сервиса Туту Отели выяснили, в каких городах чаще всего бронируют отели на осень. Средняя цена за ночь по России, по данным аналитиков, — 3 115 рублей, а средняя продолжительность брони составляет 2-3 ночи, сообщает Туту.ру.

По данным Туту Отелей, чаще всего бронируют отели осенью в таких городах России, как Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток. Отели, апартаменты и гостевые дома наиболее востребованы среди типов размещения по России.

Как сэкономить на отеле с помощью кешбэка

При поездке по России осенью сэкономить на размещении можно будет, воспользовавшись программой туристического кешбэка при бронировании с помощью банковской карты платёжной системы «Мир». Сначала нужно зарегистрировать карту в программе (https://privetmir.ru/register/), а затем можно перейти к бронированию отеля. Для оплаты на Туту также подойдёт виртуальная карта «Мир», которую можно получить онлайн в несколько кликов. В программе участвуют только отели на территории России, на сайте и в приложении Туту они отмечены специальным знаком.

Ключевые условия программы туристического кешбэка осенью-2022 (https://hotel.tutu.ru/cashbackmir):

• Обязательная оплата при бронировании по карте «Мир». Карта должна быть зарегистрирована в программе до бронирования.

• Бронирование можно сделать с 25 августа по 10 сентября. Весной продажи по этой программе завершились досрочно — как только туристы использовали все выделенные на кешбэк средства.

• Отправиться в поездку можно с 1 октября и вернуться не позже 25 декабря. Для круизов срок с 1 сентября до 25 декабря или до завершения периода навигации.

• Кешбэк составляет 20% от стоимости бронирования, но не более 20 000 рублей за одно бронирование. При этом количество бронирований, оплаченных с одной карты, не ограничено. При бронировании напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем Востоке, можно получить до 40 000 рублей. Кешбэк приходит на ту же карту «Мир», с которой была оплата, в течение пяти рабочих дней.

• Важное изменение: теперь длительность поездки по акции должна быть от трех ночей или четырех дней (ранее под акции попадали бронирования сроком от двух ночей).

• Если отменить бронь до получения кешбэка, то кешбэк не начисляется. При отмене бронирования после зачисления кешбэка сумма кешбэка спишется с карты. В случае частичного возврата кешбэк спишется пропорционально сумме возврата.



