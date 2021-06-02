Как сэкономить на оплате проезда в автобусах Якутска

При наличном расчете стоимость проезда в автобусах города Якутска в данное время составляет 30 рублей. Однако благодаря Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) есть возможность расплачиваться в общественном транспорте безналично и при этом экономить.

— Самым популярным способом оплаты проезда среди горожан является карта «Спутник». По ней стоимость поездки составляет 23 рубля. Карту можно приобрести в офисах Алмазэргиэнбанка, в платежных терминалах, киосках «Горпечать» и при наличии у кондукторов в автобусах МУП «ЯПАК». Стоимость карты – 100 рублей. Пополнить карту без комиссии можно в приложении «АЭБ Онлайн» — при наличии у вас карты банка и в платежных терминалах АЭБ, а также в приложении «Транспортная карта Якутии» (АСОП) – с комиссией 3%. В АСОП вы можете следить за балансом карты и историей поездок.

Карту «Спутник» можно использовать в автобусах городского и пригородного сообщения Якутска, Нерюнгри, Нюрбы, Бердигестяха.

— По классической «Транспортной карте» стоимость проезда составляет 25 рублей. В прошлом году банк прекратил ее продажу и рекомендовал заменить картой «Спутник». Сделать это можно и сейчас абсолютно бесплатно в офисах Алмазэргиэнбанка. Остаток по карте будет переведен на «Спутник». Обращаем внимание, что при себе нужно иметь паспорт.

— 25 рублей за поездку в автобусе снимается и с «Кампусной студенческой карты». Она выпускается только для студентов, преподавателей СВФУ и обслуживается на территории городского и пригородного сообщения Якутска.

— 27 рублей составляет стоимость проезда по «Виртуальной карте», которую можно создать бесплатно в мобильном приложении «Транспортная карта Якутии» (АСОП). Оплата проезда происходит с помощью смартфона по QR-коду или NFC-интерфейсу. Расплатиться за поездку можно на городском и пригородном направлении Якутска, Нерюнгри и Нюрбы.

— Можно оплатить проезд и обычной банковской картой. Стоимость поездки составит 30 рублей.

Если вы оплачиваете проезд таким способом, и ваша карта внезапно попала в транспортный стоп-лист, это значит, что фактическое списание средств за предыдущую поездку еще не произошло. Это возможно из-за того, что валидатор в автобусе определенное время не был в режиме онлайн с системой АСОП. Самостоятельно вывести банковскую карту из транспортного стоп-листа можно на сайте Lk.informseti.ru.

— В учебное время школьники с 1 по 4 класс включительно пользуются правом на бесплатный проезд по «Школьной карте». Такое же право установлено для детей с 5 по 11 класс из малообеспеченных семей, но в пределах лимита – 96 поездок в месяц.

Ученики с 5 по 11 класс, проживающие в пригороде Якутска, также ездят по «Школьной карте» бесплатно в пределах лимита – 60 поездок в месяц.

Проверить остаток поездок и средств, историю поездок можно в приложении «Транспортная карта Якутии» (АСОП). «Школьной картой» можно пользоваться в автобусах городского и пригородного сообщения Якутска.

— Оплатить проезд в автобусах городского и пригородного сообщения Якутска можно проездными билетами со сроком действия 30, 60 календарных дней с лимитом на 40 и 60 поездок. Приобрести проездные можно в платежных терминалах АЭБ и в киосках «Горпечать».

— Также через платежные терминалы Алмазэргиэнбанка и на Автовокзале можно купить проездные билеты «Пригородный» и «Пригородный Плюс» для безлимитных поездок в автобусах МУП «ЯПАК». Стоимость составляет 3 000 рублей за «Пригородный Плюс» – за безлимитные поездки в поселке Жатай, Якутске и его пригородах, и 2 500 рублей за «Пригородный» – то же самое, но за исключением Жатая.

— Безлимитное количество поездок в автобусах городского и пригородного сообщения Якутска предоставляется льготной категории граждан по «Социальной карте» — за 494 рубля в месяц.

Остаток средств или поездок по всем транспортным картам (кроме карты «Спутник» и «Виртуальной карты») печатается на чеке валидатора.

Мы рассмотрели все способы оплаты проезда в общественном транспорте, выбирайте наиболее удобный для себя!