Как сэкономить на оплате проезда в автобусах Якутска

С 1 января 2021 года стоимость проезда в автобусах Якутска при оплате за наличный расчет составит 30 рублей. Соответствующее решение было принято Окружной администрацией столицы. Однако для экономии пассажирам предоставляется возможность выбора одного из тарифов безналичной оплаты.

Для удобства якутян с 2011 года работает Транспортный проект, с помощью которого можно оплачивать проезд удобными способами, в том числе мобильным телефоном или банковской картой.

При безналичной оплате в автобусах Якутска установлены следующие тарифы:

23 рубля — стоимость проезда по карте «Спутник».

25 рублей — стоимость проезда по Кампусным картам, картам школьного питания с транспортным приложением, классическим Транспортным картам.

В части проездных билетов также планируются изменения.

Проездной билет со сроком действия 30 или 60 календарных дней (стоимость проезда: 40 поездок (60 дней) – 850 рублей; 60 поездок (60 дней) – 1150 рублей; 60 поездок (30 дней) — 1050 рублей). Билет вы можете приобрести в киосках самообслуживания АЭБ, оборудованных диспенсером, а также в киосках «Горпечати».

Виртуальная карта (стоимость проезда – 27 рублей). Создается в мобильном приложении и позволяет производить оплату с использованием QR-кода или NFC-интерфейса при его наличии на аппарате. Пополнить баланс можно в терминалах АЭБ, в мобильных приложениях «АЭБ Онлайн» и «Транспортная карта Якутии» (АСОП). Комиссия за пополнение – 0 рублей (в приложении «Транспортная карта Якутии» (АСОП) комиссия составляет 3%). Зона обслуживания – Якутск.

При оплате проезда банковскими картами тариф составляет 30 рублей.

Подробнее о Транспортном проекте можно узнать на сайте albank.ru, а также по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-34-22.

Обращаем ваше внимание, что все действующие проездные билеты, имеющиеся на руках и приобретенные до 01.01.2020, продолжат свою работу.

Имеющиеся классические транспортные карты можно обменять бесплатно в отделениях Алмазэргиэнбанка в Якутске на современную карту «Спутник», которая предусматривает онлайн-пополнение. Остаток будет перенесен на новую карту.