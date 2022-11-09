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Как сэкономить на ипотеке семьям с детьми
Погасить материнским капиталом
Сразу после рождения ребенка и оформления сертификата.
Размер маткапитала в 2022 году
Рефинансировать по ставке до 6%
Программа «Семейная ипотека» по ставке до 6% подходит для рефинансирования ранее имеющихся кредитов. Например, если купили новостройку под 10%, а потом родился ребенок. Условия программы
Продление до 2024 года
Использовать выплату для многодетных
Заявление на погашение 450 000 ₽ можно подать через Госуслуги, а в некоторых случаях — дважды.
Получить налоговый вычет
Каждый родитель может вернуть до 260 000 ₽ НДФЛ при покупке квартиры и до 390 000 ₽ с
уплаченных процентов.
Вопросы и ответы про вычет за квартиру
Взять кредитные каникулы
При рождении ребенка и снижении дохода можно получить отсрочку платежей на полгода.
тгк @gosuslugiforparents
+7 (999) 174-67-82
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