Как сэкономить на авиабилетах: лайфхак для путешественников

Кто из нас не любит путешествовать? Каждый хотя бы раз в жизни летал на самолете, мечтал понежиться на солнышке у моря, а кто-то именно сейчас планирует свой очередной долгожданный отпуск. Июнь самый сезон, поэтому мы решили рассказать нашим читателям как сэкономить на авиабилетах, и при этом остаться еще и в плюсе.

1. Планируйте вылет заранее

Вы только не смейтесь, но мы говорим абсолютно серьезно. Планирование отпуска в последний момент обычно заканчивается большой растратой денег. Поскольку цена на регулярный рейс всегда возрастает, когда до вылета осталось пара дней. Билеты на регулярные рейсы поступают в свободную продажу за полгода или год до вылета и тогда стоят дешевле.

Поэтому первое правило путешествия – планируйте свою поездку заранее. Особенно если вы живете в Якутии и пользуетесь всеми привилегиями жителя Дальнего Востока, или входите в категорию льготников. И в особенности если ваш отпуск выпадает на летний сезон.

Например, авиабилеты в Крым или Грецию стоит покупать за 4-6 месяцев до отпуска. Летом это одни из самых дорогих стран. Чем ближе дата вылета, тем выше стоимость рейсов по этим направлениям. А вот в Азию или Сочи можно запланировать вылет и за два месяца до вылета. А по России так и вовсе недели за две.

Еще один совет — подстраивайте даты отпуска под низкий сезон для той страны, куда собрались.

2. Горящие чартеры и туры по цене перелета

Чартерные рейсы в основном летят к морю, но есть и исключения. Если ваша цель в первую очередь пляжный отдых и вас не будет смущать большое количество соотечественников поблизости, то чартеры вам подойдут.

Чартерные рейсы организовывают туроператоры для создания туристических пакетов (туров) – это всегда прямые рейсы с включенным в стоимость багажом. Особенности чартеров в том, что в отличии от регулярных рейсов они могут значительно упасть в цене за несколько дней перед вылетом. В этом случае еще выгоднее просто купить горящий тур – билет туда и обратно, проживание в отеле с трансфером и страховкой – всё это может вам обойтись по цене перелета регулярным рейсом, а то и дешевле.

3. Сравнивайте цены авиакомпаний

Пассажирские авиаперевозки – конкурентный рынок. По одинаковым направлениям летают несколько авиакомпаний, у которых разная ценовая политика и условия. Чтобы найти выгодный подходящий рейс, нужно сравнить предложения всех компаний. Это удобнее сделать через сервисы метапоисковики. Самые популярные и наиболее удобные: Aviasales.ru и Skyscanner.ru.

Сайты анализируют все доступные рейсы: как регулярные, так чартерные. Проверяйте соседние даты, в которые тоже сможете полететь, цена на них может быть ниже.

4. Выбирайте тариф

Пользоваться услугами лоукостеров. Конечно, на таких рейсах нет бизнес-класса, здесь не кормят бесплатно и не предлагают бокал игристого, но эти неудобства полностью компенсируются отличной ценой на авиабилет. В России летает «Победа», а в Европе – Wizz air, Ryanair, EasyJet, EuroWings, Vueling, Norwegian Air.

При этом если решились полететь лоукостерами, внимательно изучите правила авиакомпании. Например, на сайтах метапоисковиков отображаются безвозвратные билеты, без возможности провоза дополнительного багажа, либо с отдельной платой даже за ручную кладь. Поэтому при оформлении документа внимательно читайте то, что вам предлагают. Кроме того, нужно смириться с тем, что рейсы могут быть с большими задержками, а аэропорт за сотни километров от центра города.

5. Покупайте обратный билет

Если вы планируете вернуться обратно в Якутию, то стоит подумать об обратном билете. Авиаперевозчикам выгоднее продать два билета, а потому поездка в оба конца может стоить дешевле, чем только в одну сторону. Это действительно отличный шанс сэкономить. Либо покупайте билеты раздельно, если вылет и прилет будут из разных аэропортов – в таком случае цена может быт ниже.

Летайте с пересадками

Возможно, придётся провести несколько часов в транзитной зоне аэропорта, но сэкономить можно немало. При этом нужно выбирать билет с остановками менее 24 часов — это самые дешёвые варианты. И если повезет, то успеете погулять по городу, устроить себе мини-экскурсию. Чем не mini путешествие?

Летайте в соседние аэропорты.

А вы знали, что стоимость перелёта в соседний аэропорт или в аэропорт близлежащего города может стоить дешевле? Это «ход конем» специально для разгрузки слишком перегруженных аэропортов. Поэтому не старайтесь попасть в аэропорт желанного города, может в ближайшем городке тоже есть аэропорт, а трансферт оттуда обойдется куда дешевле, чем стоимость билета.

8. Летайте ночью

Как бы странно ни звучало, но летать ночью гораздо выгоднее. Понятно, что это менее удобно, но экономия может быть очень значительной. При этом есть и лайфхак по покупке билета ночью, либо рано утром до начала рабочего дня. Цены в это время ниже, а выбор больше. И бонусом — самые дешевые билеты продают на вторник, среду и четверг, а самые дорогие — на выходные и праздники.

9. Летайте по акциям

Один или два раза в год крупные авиаперевозчики устраивают грандиозные распродажи и тогда билет на самолёт можно купить по недорогой цене. Скидки могут достигать 70% от стандартной стоимости. Для этого можно зарегистрироваться на сайте авиакомпании и вам на почту будут приходить рассылки со специальными предложениями касательно цен в период распродаж и по акциям.

10. Пользуйтесь программами лояльности

Все авиакомпании имеют свою бонусную программу, позволяющую купить билеты на самолёт значительно дешевле. Многие входят в международные альянсы и предлагают постоянным клиентам значительные скидки.

Если на примере Алмазэргиэнбанка: при оплате картой “S7 Priority” каждые 55 рублей вам компенсируют милями. Мили начисляются за покупки картой в любых предприятиях торговли и сервиса по России.

Накопленные мили можно потратить на приобретение билета, обмен на премиальный билет на регулярные рейсы S7 Airlines или рейсы авиакомпаний-членов альянса oneworld (British Airways, American Airlines, Iberia, Cathay Pacific, Qantas и др.), а также повышение класса обслуживания с эконома до бизнеса. Также милями можно поделиться с другими людьми или перевести их на счет благотворительной организации.

Помимо этого, держатели карт “S7 Priority” от АЭБ могут приобрести за мили авиабилеты по специальным тарифам. Предложение действует на популярные среди жителей республики направления: Якутск-Москва-Якутск, Якутск-Иркутск-Якутск, Якутск-Новосибирск-Якутск, Мирный-Новосибирск-Мирный.

Летай и зарабатывай с кэшбеком «СВОИ»

Авиакомпания «Полярные авиалинии» и авиакомпания «Якутия» присоединились к региональной системе лояльности «СВОИ» от Алмазэгриэнбанк.

Теперь, если вы оплачиваете билеты картой Алмазэргиэнбанка, то получаете кешбэк рублями в размере 1% от суммы покупки. Ежемесячно стабильно можно вернуть часть потраченных средств (до 40 000 рублей). Подключив программу «СВОИ» к мильной карте S7, клиент получит двойную выгоду – и рублевый кэшбэк и мили за любые траты по карте.

В АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО можно оформить два типа кобрендинговых карт программы лояльности “S7 Priority” – Visa Classic («Классическая») и Visa Gold («Золотая»). Карты выпускаются бесплатно, годовое обслуживание от 400 рублей. Кроме того, после активации карты клиент получает приветственные мили.

Дарья Лаврова, якутская певица и блогер:

«Зачастую я обращаюсь к своим знакомым в турагентствах, и они подыскивают для меня самый оптимальный вариант. Часто можно найти билеты по сниженной стоимости в рамках акций. Я тоже подключена к программе бонусов S7 и накапливаю мили.

Тема покупки авиабилета с экономией — это очень интересно. И я рада, что, благодаря вашей газете, можно для себя подчерпнуть много нового в вопросе финансовой грамотности».

Варвара Куличкина, журналист:

«Из своего опыта могу сказать, что я сначала смотрю в целом билеты на сайтах. Потом захожу на сайты конкретных авиакомпаний и смотрю, есть ли какие-то акции. Например, некоторые компании на праздники (8 Марта, 23 февраля, майские праздники) делают скидки.

Ещё можно планировать полеты в «низкий» сезон, не в разгар отпусков и летних каникул. Зимой и ранней весной (не во время школьных каникул), как правило, билеты стоят дешевле.

Из крупных городов в курортные места можно летать на лоукостерах без багажа — выходит немного дешевле.

Если вы входите в категорию граждан, которым полагается субсидия, то тоже есть возможность сэкономить. Но тут есть нюансы. На сайте о субсидиях одна компания не ставит информацию — надо звонить узнавать или идти в кассу «ловить», а у другой бывает информация прямо на сайте.

Многие мои знакомые копят мили, используя программы своих банков. Я пока этим сама не пользовалась.

Ещё иногда часть пути можно проехать на поезде, а часть — лететь на самолёте. Например, купить относительно недорогой авиабилет из Москвы в Якутск, а до Москвы из Петербурга добраться на ночном поезде. Но и здесь тоже надо учитывать расходы на транспорт до аэропорта и пр.

Что ещё сказать? Надо смотреть цены на сайтах, сравнивать, выбирать. Если есть необходимость вылетать именно в «высокий» сезон, то тогда лучше запланировать и приобрести билеты заранее.

Мы с дочкой на майские поймали субсидированные на АК «Якутия», и у них как раз в эти же дни на сайте были скидки — билет из Питера до Москвы безбагажный стоил 12 тысяч рублей».

Ирина Матвеева, предприниматель, владелец сети Skintime

Несколько лет назад мы поняли, что устали от стандартного пляжного отдыха и решили больше путешествовать по России. Оказывается, у нас множество красивейших и доступных мест.

Например, горнолыжный комплекс «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске — находится прямо в городе и цены почти в два раза ниже, чем в Сочи, а трассы очень достойные.

Недавно мы приехали из недельного трипа по Алтаю. Там есть удивительные места, от которых захватывает дух! Оказывается, у нас есть даже российский Гранд каньон.

Цены на Алтае радуют своей доступностью. А зимой там можно покататься в горнолыжном комплексе Манжерок.

Любим Санкт-Петербург — это та же Европа, а какие там интересные ресторанные проекты!

Стараемся ездить в низкий сезон, когда цены на авиабилеты и проживание не высокие: в феврале /ноябре на зимний сезон, в мае уже тепло и начинается цветение, а в сентябре еще тепло и можно продлить себе лето.

Также мы многодетная семья, поэтому отлично экономим, покупая субсидированные авиабилеты.

Для зарубежных поездок у меня есть лайфхак: перед поездкой я ищу якутян, живущих в этой стране и пишу им. Можно попросить их рассказать об особенностях пребывания в новой стране, какие не туристические места посмотреть или даже погулять вместе. Так я купила guide у Светсонг в Корее, и она нам составляла подробный список отличных не избитых мест. Я всегда ищу тех, кто знает страну изнутри, так как туристическим путеводителям не всегда можно доверять.