Как сделать перерасчет платы за вывоз мусора?

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Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) в продолжение темы перерасчета за жилищно-коммунальные услуги разъясняет, в каких случаях можно получить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

На вопросы подписчиков в социальных сетях ведомства отвечает заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Корнилов.

— В каких случаях можно обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора?

В том случае, когда потребитель временно отсутствует в жилом помещении, он вправе потребовать перерасчета платы за ТКО. Сделать перерасчет за вывоз мусора можно только в случае отсутствия человека от пяти дней до шести месяцев по месту жительства. Такой перерасчет производится строго в заявительном порядке при предоставлении соответствующих документов.

Также перерасчет могут сделать за не соблюдение графика вывоза периодичности мусора. В холодное время, при среднесуточной температуре +5 °C и ниже, вывоз мусора осуществляется не реже, одного раза в трое суток. В теплый период, при среднесуточной температуре свыше +5 °C, мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.

Кроме этого, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, к обращению необходимо приложить документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан (потребителей).

— Если мусор не вывозится вовремя, то, как сделать перерасчет?

По факту неоказания услуги по обращению с ТКО или некачественному оказанию услуги должны быть составлены акты определяющие начало и конец периода не вывоза мусора. На их основании и нужно требовать перерасчет. Также к ним можно приложить фото, видео съемку, свидетельские показания.

Потребитель имеет право требовать от управляющей организации или регионального оператора, в зависимости кому он платит за данную услугу, составление актов проверки, с предварительным согласованием даты и времени проверки. При уклонении управляющей организацией или регоператором от подписания актов, потребитель вправе составить акты проверки самостоятельно. В таком случае указанные акты подписываются не менее чем двумя не заинтересованными лицами.

— Если я не живу в своей квартире, то могу не платить за вывоз мусора?

Нет, не можете. Собственники нескольких объектов недвижимости оплачивают услугу по всем адресам. С января 2020 года плата за коммунальную услугу по вывозу ТКО в многоквартирных домах рассчитывается исходя из количества проживающих в квартире, а не по квадратным метрам, как было ранее. При отсутствии постоянно или временно проживающих в жилом помещении объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества собственников помещения.