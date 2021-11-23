Как сделать город местом, в котором хочется жить?

Для создания комфортной среды в нашем городе, мы предлагаем ознакомиться с опытом образовательной программы «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они создали 23 практикоориентированных социальных проекта по развитию городского округа Солнечногорск Московской области. Слушатели программы ставили своей целью сделать город местом, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться.

Образовательная программа «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» стартовала в 2020 году. В текущем году ее слушателями стали 283 человека –победители и финалисты проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». В ходе обучения участники в составе команд разрабатывали проекты, направленные на развитие городской среды и пространств, создание местных сообществ на территории подмосковного Солнечногорска.

«Команды образовательной программы «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» представили интересные и полезные проекты. Некоторые из них я себе отметила для возможного сотрудничества в рамках деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления. Это невероятно «тёплые» проекты. Все они направлены на человека и помогут решить понятные каждому жителю проблемы.

В России несколько лет подряд проводятся замеры индекса счастья городов. Это своеобразный индикатор отношения жителей к тому, что происходит в городе: удобству, чистоте, инфраструктуре, уровню безопасности, созданию качественной городской среды, возможности самому принимать участие в городских преобразованиях. Я понимаю, что Солнечногорску, для которого команды разрабатывали проекты, повезло. Город окажется в числе самых счастливых городов России, когда реализует ваши проекты», –рассказала руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийского Совета местного самоуправления, выпускница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» Светлана Романова.

Очно в завершающем модуле программы «Звездный путь» приняли участие порядка 100 человек – это члены команд, чьи проекты получили высшие баллы по результатам оценки экспертным жюри программы. Остальные участники программы подключались онлайн.

«Это образовательная программа для нас является очень ценной и уникальной – она помогает развитию территорий через развитие лидеров и проектов, которые они готовы сделать для позитивных изменений вокруг себя. Ведь современная парадигма успешного социально-экономического развития определяется, в том числе через лидерство. Оно является одним из ключевых компонентов, позволяющих в полной мере развивать потенциал каждого из членов общества и использовать его как в профессиональной сфере, так и в социальной и личной жизни. Для нас важно, чтобы участники программы не только получили новые компетенции, разработали свои проекты, но и были готовы двигаться с ними дальше. Почти все наши слушатели (90%) мотивированы идти дальше и реализовать свои проекты в других регионах или продвигать их в Солнечногорске»,– отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Она добавила, что почти каждый пятый участник программы «Звездный путь» нашел единомышленников среди слушателей, и каждый третий намерен продолжить общение со своей командой после обучения.

Презентация лучших проектов называлась «Проектный перфоманс». Слушатели на сцене в формате интерактивного спектакля представляли свои проекты через рассказ – историю.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов выразил надежду, что проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы и улучшат жизнь города: «Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв говорит о том, что в Подмосковье, и в том числе в нашем округе, нужны перемены. Поэтому наша основная задача как госслужащих, администрации, моя как главы – слышать людей и работать так, чтобы они видели реальные перемены к лучшему. Приятно, что проекты, над которыми работали команды, созданы с прицелом на развитие именно нашего городского округа. Очень надеюсь, эти идеи мы действительно сможем применить на практике. Среди них такие важные темы как благоустройство и создание общественных пространств, экология, туризм, образование. Совсем новое, но активно развивающееся направление – цифровые платформы».

Программа «Звездный путь» состояла из трех модулей, которые проходили в смешанном формате – очно и онлайн. Основными треками на протяжении 25 недель обучения стали формирование компетенций, знаний и навыков эффективной работы распределенной команды и самостоятельного управления проектами. Первые два модуля назывались «Территория лидеров» и «Управление проектом: уровень космос».

Во время завершающей сессии 16 ноября также состоялась стратегическая сессия «Выход в открытый космос» – интерактивная нетворкинг-сессия с участниками по проектированию будущего для своих проектов, использованию командного ресурса, поиску новых совместных идей, формированию траекторий лидерского развития.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: такие как конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и.т.д.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.