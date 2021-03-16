16.03.2021
00:01
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Общество

Как Сардана Авксентьева оказалась в полиции?

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась воспоминаниями в соцсетях:

Источник: https://www.instagram.com/p/CMcD8fWsM1k/
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