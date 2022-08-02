Как самолет-лаборатория предупреждает возникновение природных пожаров

Как самолет-лаборатория Росгидромета предупреждает возникновение природных пожаров в Якутии

В 2022 году по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) впервые на Дальнем Востоке осуществлен эксперимент по искусственному вызыванию осадков в целях снижения количества природных пожаров и последствий засухи.

Зачем вызывать атмосферные осадки, вредны ли они, и почему стало мало дождей там, где они всегда были в избытке? Пояснения по этим и другим вопросам дал заместитель начальника по прогнозированию чрезвычайных ситуаций ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», кандидат технических наук, Александр Быков:

— Население республики задается этими вопросами с тех пор, как самолеты-зондировщики Росгидромета стали бороздить небо Якутии и вызывать в различных местах дождевые осадки. Там, где они работают, практически всегда можно наблюдать сильный дождь.

Не секрет, что климат на планете Земля меняется, его последствия наиболее остро проявляются на территориях Крайнего Севера и Заполярья, расположенных в области распространения многолетней мерзлоты.

По данным ученых-климатологов за последние 40–50 лет средние температуры на Севере выросли на 2–4 градуса. Чаще стали возникать волны тепла – периоды, когда на 5 и даже 10 градусов теплее, чем в те же даты во второй половине XX века. Волны тепла сменяются холодной и дождливой погодой, заморозками. Сильные морозы тоже не исчезли, хотя и стали реже .

Поверхность земной территории нашей республики стала прогреваться больше. Значит, больше образуется восходящих потоков воздуха и влаги. Больше сильных осадков, а их выпадение становится все менее равномерно. Засухи сменяются наводнениями, так было и раньше, однако теперь нарушена периодичность этих явлений. На Север республики все чаще стали заглядывать южные циклоны принося в своих тяжелых облаках много дождей, которые выпадают в основном в горной местности. С более теплого Тихого океана, стали чаще проникать тропические циклоны в глубь континентальной территории Якутии, в том числе и на северо-восток. Раньше это было большой редкостью, поскольку горные хребты защищали территорию республики от прямого воздействия Тихоокеанского климата, теперь меняются направления движения атмосферных масс, которые несут штормовые ветры и сильнейшие осадки. Несмотря на это, Арктический климат продолжает играть ключевую роль в формировании погоды в республике. Однако, в полярных районах стала теплее вода, в морях и реках – меньше льдов, а это усиливает ветры и высушивает лесные и тундровые территории, появляются условия для возникновения природных пожаров. Высокие летние температуры и засуха в Центральных и Западных районах Якутии становятся частыми явлениями. Получается, что климатическая система Севера постепенно выходит из равновесия, растет число опасных метеорологических явлений, что и наносит наибольший ущерб экономике и населению Якутии.

В борьбе с засухой и опасными природными пожарами многие страны стараются адаптироваться (приспособиться) к изменениям климата. Разрабатывают и внедряют передовые технологии, основанные на предупреждении возникновения опасных климатических явлений на снижение ущерба от них. К таким технологиям можно с уверенностью отнести технологию активного воздействия на атмосферные осадки, или как еще ее называют: «технологию искусственного вызывания дождя» (ИВО).

В 90-е годы в Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) была отработана технология оперативного увеличения осадков для нужд различных отраслей народного хозяйства. В результате участия в Международном проекте по увеличению осадков в Испании, серии экспериментов на Пензенском метеорологическом полигоне, выполнения по Межправительственному соглашению пятилетнего плана на о. Куба, выполнения шестилетнего проекта на территории Сирийской Арабской Республики, Исламской республики Иран был создан метод (ИВО), позволяющий осуществлять вызывание осадков на значительной по площади территории.

Сама технология ИВО устроена так, что не вызывает дождевые осадки из ничего, точнее не образует в ясном небе облака, не собирает их в одно целое. Для того чтобы ИВО заработала, необходимо условие, при котором дождевые облака на небе уже были и из них шел дождик. В этом случае в дождевое облако залетает самолет-зондировщик и выстреливает патроны с йодистым серебром, что в результате реакции холодного воздуха и пара усиливает дождь на определенной территории, к примеру, с 5 мм до 10-15 мм, или с 15 мм до 30 мм в зависимости от ресурса дождевых облаков. Образно говоря, если в облаке одна бочка воды, то технология позволяет получить два бочки воды, которая выльется на почву и впитается в нее. Это и есть искусственное (дополнительное) усиление дождя и увлажнение почвы.

В данном случае важно не только сколько прольется дождевой воды, но и где, и самое главное, когда ее надо усиленно пролить.

Если вызывать дополнительные дождевые осадки в конце апреля или в начале мая месяца, то плодородный слой почвы, которая за зиму промерзла и покрыта снегом, особенно в лесах, еще не способна впитывать в себя дождевую влагу. В этом случае дождевая вода просто будет скользить по замершей почве и стекать по уклонам в ручьи, реки, озера. Почвенный слой частично прогревается только на островах рек, где и начинаются ранние стихийные палы сорной травы. Такие палы травы не опасны для лесного хозяйства, поскольку происходят в руслах рек, к тому же — весеннее половодье быстро затапливает острова и ликвидирует очаги горения.

Чтобы вовремя начать дополнительно вызывать дождевые осадки необходимо дождаться, когда плодородный слой почвы оттает настолько, чтобы начать впитывать дождевую влагу. Этот период в Якутии совпадает с началом роста зеленой травы. Именно этот период сопровождается климатическим переходом от зимы к лету и над Якутией проходят различной силы атмосферные циклоны, приносящие дожди, ветра и ранние грозы.

Именно в этот период года и необходимо максимально увлажнить почвенных покров Земли, чтобы проросли и налились травы для будущего сенокоса, а также луга и леса покрылись ранней зеленой травой. Последнее необходимо для профилактики и предупреждения возникновения стихийных палов и природных пожаров.

Дальнейший период применения технологии ИВО (июль-август) необходим для снижения уровня возгорания лесов, в метеорологии это называют «классами пожароопасности».

Не каждое облако может вызвать осадки, поэтому сначала проводится авиаразведка на предмет ресурсной облачности – тех облаков, из которых впоследствии выпадет усиленный дождь.

Для искусственного вызывания осадков на борту самолета-зондировщика имеются установки по отстрелу специальных патронов с йодистым серебром — пиропатронов. Выстрелы производятся на высоте около пяти-семи километров над землей, пиропатрон массой около 80 граммов сгорает примерно за сорок секунд, выделяя продукты горения йодистого серебра, образуя льдообразующий реагент, который и вызывает осадки. После этого в течение получаса формируется дождевой фронт, и начинается дождь.

По словам специалистов Росгидромета, йодистое серебро экологически безопасно, не изменяет состав атмосферных осадков и на землю они выпадают в виде обыкновенного чистого дождя.

О самом эксперименте

— Правительством Республики Саха (Якутия) в 2022 году был заключен Государственный контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория» (Росгидромет) на выполнение экспериментальных, технологических авиационных работ по активному воздействию на атмосферные осадки на территории Республики Саха (Якутия) в целях снижения класса пожароопасности и увлажнения территорий.

Работы осуществлялись в соответствие с планом на выполнение экспериментальных летных работ с применением самолетов-лабораторий Як-42Д и Ан-30М с базированием в аэропорту города Якутск. Для проведения эксперимента была определена опытная территория – центральная часть Республики Саха (Якутия).

Применение технологии активного воздействия на облака (ИВО), для увеличения подтвердило свою эффективность на территории Республики Саха (Якутия). В результате выполненных авиационных работ на опытной территории были увеличены атмосферные осадки в местах высокого класса пожароопасности.

Увеличение дождевых осадков во второй половине мая и первой половине июня позволило получить обильный рост высокой травяной растительности. При активном росте новой травы прошлогодняя (сорная) трава во влажной среде становится не пожароопасной.

Таким образом, увеличение дождевых осадков позволило существенно снизить вероятность возникновения природных пожаров на опытных территориях, где в основном проводились авиационные работы.

Также, в результате системного искусственного увлажнения почвы в мае, первой половине июня (в период формирования травостоя) на опытных территориях получены высокотравные участки, используемые для сенокошения, а также значительные угодья с высокотравной растительностью, используемые в качестве пастбищ.