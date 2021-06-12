Как республика готовится к 100-летию ЯАССР?

Сайт 100-летия образования Якутской АССР (https://100yakutia.ru/ru/about) — это первоисточник полной, оперативной и достоверной информации о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР.

К проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР ведётся масштабная подготовительная работа. В республике реализуются многочисленные проекты по строительству социально значимых объектов, ведётся ремонт улично-дорожных сетей, создаются современные общественные пространства, реконструируются и реставрируются объекты исторического и культурного наследия. В реализации мероприятий задействованы все министерства, ведомства, а также муниципальные образования нашей республики. Сегодня информация о ходе подготовки от ответственных министерств и ведомств аккумулирована на одной площадке – сайте к 100-летию образования Якутской АССР.

Сайт состоит из 7 разделов и подразделов, в которых отражена информация об истории становления и развития республики по основным этапам, культуре, людях, внесших весомый вклад в развитие республики по отраслям. Посетители сайта смогут ознакомиться с архивными материалами, цифровыми вариантами книг и научных трудов, виртуальными турами по музеям Якутии, онлайн показами лучших театральных постановок, документальных и художественных фильмов.

Кроме того, на сайте представлены активности в виде тематических конкурсов, тестов и викторин, народные голосования, календарь памятных дат, с помощью которого можно узнать о знаковых событиях, происходящих именно в этом день в разные годы и конечно же для активного использования в оформлении продукции и иных мероприятий на сайте размещен официальный брендбук.

Также на сайте отражена официальная информация о заседаниях организационных комитетов на федеральном и республиканском уровнях, нормативно-правовых актах, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Якутской АССР, о республиканском и федеральном планах мероприятий, планах муниципальных образований и городских округов, о целевых задачах, планируемых к достижению к 2022 году, о привлечении внебюджетных средств в Фонд 100-летия образования Якутской АССР.

Приглашаем всех жителей и гостей республики посетить сайт https://100yakutia.ru/ru/about, чтобы первыми узнавать новости о мероприятиях к 100-летию со дня основания автономии нашей республики.