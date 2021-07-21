Как решить вопросы с налоговыми органами

Одним из наиболее популярных электронных сервисов на сайте ФНС www.nalog.ru является «Личный кабинет налогоплательщика».

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию.

Используя возможности «Личного кабинета для физических лиц», гражданин непосредственно из дома или офиса в режиме 24/7 может узнать о начисленных и уплаченных налогах, уплатить налоги или распечатать квитанции в бумажном виде, уточнить информацию об объектах имущества, сообщить об обнаруженных ошибках, а также отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, выгрузить справку 2-НДФЛ.

Также в личном кабинете находятся сведения о банковских счетах полученные путем электронного взаимодействия с банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае обнаружения гражданином каких-либо несоответствий в отношении отраженных в Личном кабинете счетов рекомендуется обращаться непосредственно в банк.

Получить доступ к Личному кабинету можно самостоятельно в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (почта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной электронной подписи.

Обращаем внимание, что пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), получившие реквизиты доступа (код подтверждения личности) заказным письмом через Почту России либо имеющие неподтвержденную учетную запись, не смогут подключиться к Личному кабинету.

Также создано мобильное приложение «Налоги ФЛ» с максимально возможным текущим функционалом сервиса, доступное для скачивания GooglePlay и AppStore.