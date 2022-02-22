Как решают дефицит культурных кадров в Алданском районе

Проблему дефицита кадров можно решить только сообща

Проблему подготовки специалистов в сфере культуры и искусства и пути ее решения стали главной темой на прошедшей в минувшую пятницу, 18 февраля, в г. Якутске рабочей встрече руководителей Высшей школы музыки РС (Я) (институт) им. В. А. Босикова и Алданской детской школы искусств им А. Т. Никитина.

На встрече с участием ректора ВШМ РС (Я) Надежды Михайловны Зайковой, заместителя ректора Александра Михайловича Индеева, проректора по учебной и научной работе Светланы Владимировны Вдовенко, начальника учебно-методического отдела Раисы Ильиничны Васильевой и директора Алданской ДШИ Ирины Александровны Петуниной были подняты проблемы кадрового дефицита по ряду музыкальных специальностей, вопросы обеспечения притока молодых специалистов в муниципальные педагогические коллективы и закрепление их на местах, а также реализации на высоком уровне дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства.

«Укрепление отраслевой вертикали управления системой музыкального образования позволит восстановить ранее существовавшие тесные профессиональные связи детских школ искусств, музыкальных колледжей и вузов между собой. Высшая школа музыки им. В. А. Босикова обладает высоким профессиональным потенциалом и готова предоставить имеющиеся ресурсы для подготовки квалифицированных кадров с их последующим возвращением на малую родину для дальнейшей работы в родном городе и районе. Также, в районах необходимо проводить большую разъяснительную работу непосредственно с обучающимися, преподавателями и родителями о возможности получения качественного профессионального музыкального образования без выезда за пределы республики», – подчеркнула ректор Н. М. Зайкова.

На встрече стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества и возможность посещения в ближайшее время руководством Высшей школы музыки РС (Я) Алданского района для мониторинга ситуации и заключения Соглашения о сотрудничестве с целью создания единого культурно-образовательного пространства по воспитанию и подготовке музыкантов-исполнителей высокого уровня.