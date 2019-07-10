Как реализуются нацпроекты? Желающих приглашают к обсуждению

Региональный совет сторонников Партии «Единая Россия» с июня до конца августа этого года будет проводить информационные встречи с гражданами, чтобы каждый желающий мог быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики.

Первая встреча прошла 18 июня на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Во время встречи представитель министерства предпринимательства, торговли и туризма рассказал о том, как реализуется нацпроект в 2019 году и какие планы до 2024 года. 26 июня в Республиканском медиацентре сторонники Партии «Единая Россия» провели встречу с населением, где руководители Государственного комитета по занятости населения Степан Москвитин и Елена Калашникова рассказали о нацпроектах «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Особое внимание было уделено вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение».

До конца июля планируется проведение еще трех встреч по национальным проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Экология».

Приглашаем граждан принять активное участие во встречах! Место проведения будет указано дополнительно на сайте https://yakut.er.ru/