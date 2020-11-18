Как реализуется проект «Чистая страна» в Якутии

Михаил Черосов, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» по реализации экологических программ:

— В целом для эффективной реализации проекта «Чистая страна» регионах необходимо приложить усилия как законодательной, так и исполнительных органов власти, и немаловажную роль тут играют инициативы граждан и общественных организаций. Региональный проект «Чистая страна» ВПП «Единая Россия» в 2020 году провел сложный год, но многое удалось сделать.

Проект «Чистая страна» направлен на эффективное решение экологических проблем, с которыми сталкиваются наши избиратели в повседневной жизни. В Республике Саха (Якутия) по партийному проекту «Чистая страна» ведется работа в нескольких направлениях.

Законодательное сопровождение и экспертные функции наиболее важны в работе регионального координатора и Общественного Совета, кроме того, они активно участвуют в общественной поддержке всех направлений национального проекта по экологии.

— В рамках реализации Экологической доктрины республики под руководством председателя Комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председателя Общественного Совета регионального проекта «Чистая проекта» ВПП «Единая Россия» разработан рабочий вариант проекта Экологического кодекса Республики Саха (Якутия). Его цель – совершенствование законодательства Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов путем систематизации норм в одном законе.

— Одним из вопросов, влияющих на экологию республики, является деградация вечной мерзлоты. Глобальное потепление климата и таяние вечной мерзлоты в последние годы становится все более актуально. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что в этой области уже накопилось критическое напряжение. Он подчеркнул, что глобальное потепление является серьезным вызовом для всего мира, для всего человечества и для России, где вечная мерзлота занимает 65 процентов территории.

В мае 2018 года в Якутии был принят региональный закон «Об охране вечной мерзлоты», а в 2020 году Постоянный комитет Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии подготовил проект федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты». Как сообщил во время недавнего рабочего визита в республику председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев: «…законопроект об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты, который активно продвигает парламент Якутии, нужно обсуждать, необходимо более детально двигаться в этом направлении через принятие стандартов, нормативных правовых актов». Николай Николаев поднял вопрос о таянии вечной мерзлоты и проблемах, к которым может это привести в ходе заседания профильного комитета Госдумы и предложил создать рабочую группу для изучения проблемных вопросов, связанных с таянием вечной мерзлоты, тем самым поддержал предложение якутских парламентариев о создании в Государственной Думе рабочей группы по обсуждению данного вопроса.

— В рамках партийного проекта «Чистая страна», Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об экологическом благополучии», рекомендаций парламентских слушаний «Об экологической обстановке бассейна реки Вилюй» разработаны и реализуются региональные программы «Чистая вода», «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы», «Научные исследования экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период с 2019 по 2023 годы». Ежегодно их реализация рассматривается в рамках правительственных часов, парламентских слушаний.

— Созданы пока экспертные площадки, в дальнейшей общественные площадки, за реализацией направлений национального проекта «Экология», установлены контакты с руководством республиканских органов в области экологии, природопользования и лесного хозяйства как на республиканском, так и муниципальном уровне. Создан помимо Общественного Совета проект, также и региональный совет проекта «Чистая страна», который обменивается мнения и информацией по различным вопросам.

Поддержан и проведен весь комплекс работ от инициации и мониторинга по ряду практических работ:

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №03-14-53/11934 от 21.05.2020г. актуализирован план мероприятий по реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Согласно актуализированному графику по Республике Саха (Якутия) за 2020 г. протяженность очищенных берегов водных объектов составила 668,512 км с привлечением 9926 волонтеров. Объем убранного мусора (количество мешков) – 10 508.

Во исполнение федерального плана мероприятий, посвященных Году памяти и славы в России и плана Года патриотизма в РС(Я) была проведена эколого-патриотическая акция «Лес Победы»в которой приняло участие 7 535 жителей, высажено 20 039 саженцев на площади 4,5 ГА. Также в рамках исполнения 212-ФЗ о проведении компенсационного лесовосстановления арендаторами высажено 828 тыс. саженцев на площади 450 га.

В субботниках по санитарной очистке населенных пунктов и прилегающих территорий проведены мероприятия в которых приняли участие 33 174 волонтера, убрано 23 250,1 м3 мусора.

Во всех мероприятиях активисты проекта «Чистая страна», в том числе и из «Молодой гвардии» принимали посильное участие.

Одной из главных задач проекта также является вопрос рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов. В ходе контроля за реализацией больших федеральных проектов планируется до 2024 г.:

1. Ликвидация 4 несанкционированных свалок в границах городов в Республике Саха (Якутия), в том числе: в 2022 году – г. Якутска, в 2024 году – г. Нюрба (начало реализации в 2023 году) г. Вилюйска и г. Мирный.

2. Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного вреда окружающей среде – хвостохранилище Куларской ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики) в 2022 году (начало реализации – в 2021 году).

По ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ на сегодняшний день рисков не имеется, заявка республики на получение субсидии из федерального бюджета удовлетворена, ждем заключения соглашения с Минприроды России о предоставлении в 2021 году федеральных средств бюджету республики. С Минфином РС (Я) Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) проводится работа по изысканию дополнительных средств на обеспечение софинансирования в размере 8%.

Имеются риски по рекультивации несанкционированных свалок в границах городов республики – не ведется строительство новых полигонов размещения ТКО взамен рекультивируемых, источники финансирования на строительство и ввод объектов не определены. Региональный координатор и Общественный Совет проекта находятся в курсе всей сложившейся ситуации как по ГО «город Якутск», так и по г. Нюрба, г. Вилюйск, г. Мирный. Практические ведутся проектно-изыскательские работы.

Большое внимание структуры и руководители партийного проекта «Чистая страна» уделяют вопросам участия в работе общественных организаций и экспертных структур. Экспертные функции выразились в совместной работой с госорганами власти различного уровня, в ходе обсуждались вопросы реализации законов РФ и РС (Я). Особо активными были обсуждения законов по домашним животным, многолетнемерзлым горным породам, программы по отдельным вопросам территориальной схемы по обращению отходов, расширение программ по раздельному сбору, вопросам оператора по переработке мусора, контролю за работой региональных операторов по мусору.

Члены Общественного совета регионального проекта входят в составы практически всех общественных организаций и объединений, которые участвуют в обсуждении всех вопросов охраны природы, отслеживают своеобразный общественный мониторинг по вопросам охраны природы.