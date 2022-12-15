Водителя, гонявшего по тротуару, задержала автоинспекция

Вчера Sakhalife опубликовал видео, на котором автомобиль ехал по тротуару на пр. Ленина. Ролик был опубликован в соцсетях возмущенной женщиной с репликой: Вот так у нас машины по тротуарам ездят.

А уже сегодня тгк ГИБДД14 сообщил, что к ответственности привлечён водитель «Toyota Noah», осуществлявший движение по тротуару, расположенному на пр. Ленина, создавая угрозу жизни и здоровью пеших участников дорожного движения. Напомним , что в настоящее время на данном участке дороги проходят ремонтные работы, движение для всех видов транспортных средств запрещено. Сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан автомобилист: им оказался 38-летний местный житель. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения и выписан штраф в размере 2 тысяч рублей.

Водителям надо помнить, что разгневанные пешеходы не хуже видеорегистраторов могут зафиксировать нарушение ПДД и растиражировать его в соцсетях, и наказание последует!