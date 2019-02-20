АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.20
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.02.2019, 14:00
Культура & Образование
Афиша
Такого вы еще не видели! В столице пройдет шоу «В ритме BOLLYWOOD»
20.02.2019, 13:45
Якутия
Согласятся ли жители якутского села на предложение правительства?
20.02.2019, 13:30
Гороскоп
Как разбогатеть каждому знаку зодиака
20.02.2019, 13:15
Экономика
«РосРАО» теперь под крылом страховой компании «Стерх»
20.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Сахацирк приглашает на весенний концерт «С праздником!»
20.02.2019, 12:53
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА о проекте «ВАМ «Вызов»: У меня поменялось мировоззрение
20.02.2019, 12:45
Финансы
Распоряжаться деньгами правильно: АЭБ провел уроки финграмотности в школах Якутска
20.02.2019, 12:37
Экономика
Якутскэнерго: СМС-оповещение – эффективный способ передачи информации
20.02.2019, 12:30
Экономика
В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в «майские указы»
20.02.2019, 12:28
Происшествия
Пожилая женщина подверглась нападению
20.02.2019, 12:17
Якутск
В Якутске обсудили перспективы внедрения системы «Умный город»
20.02.2019, 12:06
Якутия
В Верхневилюйском улусе проходят отчеты правительства республики
20.02.2019, 11:57
Происшествия
«Кухонный боксер» избил возлюбленную и сам вызвал полицию
20.02.2019, 11:48
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии приглашает на «Весенний каприз»
20.02.2019, 11:33
Происшествия
В Якутске участились угоны машин
20.02.2019, 11:28
Экономика
ЯТЭК — активный участник приоритетного проекта Якутии
20.02.2019, 11:21
Общество
Ольга Балабкина о новом указе главы Якутии
20.02.2019, 11:13
Якутск
Жители Якутска могут контролировать управляющую компанию
20.02.2019, 11:06
Желток
Видео
Якутский салют от мировой звезды Хиблы Герзмавы
20.02.2019, 10:54
Общество
ГИБДД Якутии переходит на усиленный режим работы
20.02.2019, 10:41
Красота & Здоровье
Якутянка завоевала «бронзу» международных соревнований по макияжу
20.02.2019, 10:28
Политика
Глава Якутии провел совещание по реализации национальных проектов
20.02.2019, 10:15
Происшествия
Причины крупного пожара в Якутске выясняются
20.02.2019, 10:03
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
20.02.2019, 9:49
Судебная хроника
Якутянка лишилась денег, доверив собутыльнику банковскую карту
20.02.2019, 9:37
Желток
Скандальные блогерши разошлись как в море корабли?
20.02.2019, 9:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения в Мирнинском управлении соцзащиты
20.02.2019, 9:12
Судебная хроника
В Якутии молодая семья похитила из магазина почти 2 млн рублей
20.02.2019, 9:00
Политика
Айсен Николаев принял участие в совещании премьер-министра РФ по вопросам обращения с ТКО
20.02.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Как всегда быть «на коне»?
20.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 20 февраля 2019
19.02.2019, 21:55
Происшествия
Видео
В Якутии усилены меры предосторожности из-за колбасы с чумой
19.02.2019, 21:34
Политика
Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов
19.02.2019, 21:14
Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу
19.02.2019, 20:54
Экономика
Более 326 млн вложили в ТОР «Кангалассы»
19.02.2019, 20:35
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда: Мы не пара, мы как брат и сестра
19.02.2019, 20:16
Экономика
Росатом и Якутия планируют размещение малых АЭС
19.02.2019, 19:59
Спорт
В копилке у якутских борцов 20 медалей первенства ДФО!
19.02.2019, 19:42
Культура & Образование
В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «В неведомых горах Якутии»
19.02.2019, 19:27
Общество
В Якутске стартует благотворительная акция «Вместе теплее»
19.02.2019, 19:14
Общество
Instagram
Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе
19.02.2019, 18:58
Экология
Коренным малочисленным народам оплатят нанесенный ущерб
19.02.2019, 18:43
Экономика
Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении
19.02.2019, 18:28
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
19.02.2019, 18:13
Судебная хроника
В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело
19.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20 февраля
19.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Фотофакт
Надвратная башня из латунных труб
19.02.2019, 17:40
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе
19.02.2019, 17:30
Якутск
В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)
19.02.2019, 17:23
Происшествия
Экстра
В Якутске горит двухэтажный дом
19.02.2019, 17:15
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава
19.02.2019, 17:00
Спорт
Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе
19.02.2019, 16:50
Спорт
Церемония открытия Кубка мира пройдет в национальном стиле
19.02.2019, 16:40
Происшествия
Экстра
В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси
19.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Видео
Уруй Айаал снял фильм о турке, свободно говорящем на якутском языке
19.02.2019, 16:15
Происшествия
В Якутии парень украл куртку покойного
19.02.2019, 16:00
Культура & Образование
Анонс
10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 
19.02.2019, 15:50
Общество
Минтруда о ложной информации распространяемой по WhatsApp
19.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян
19.02.2019, 15:25
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Звезда Голливуда Мадс Миккельсен восхищен мужеством Кэрэчээны Туприной
19.02.2019, 15:10
Якутия
Поддержи предложения по развитию Якутии
19.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
«Антирак: поддержка выживших» приглашает желающих на встречу
19.02.2019, 14:47
Происшествия
Подруга украла банковскую карту и обналичила ее
19.02.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль
19.02.2019, 14:15
Культура & Образование
В Якутии в восьмой раз пройдет Математический праздник 
19.02.2019, 14:00
Якутия
Жителей Павловска приглашают на акцию
19.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни
19.02.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии
19.02.2019, 12:58
Якутск
Объявление
Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов
19.02.2019, 12:48
Общество
Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов
19.02.2019, 12:36
Происшествия
Крупный пожар в Якутске
19.02.2019, 12:33
Спорт
Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира
Архив новостей
Гороскоп
20 февраля 2019, 13:30
113

Как разбогатеть каждому знаку зодиака

Астрология может не только рассказать о чертах характера представителей того или иного знака зодиака, но и раскрыть секреты финансового успеха. О том, как разбогатеть каждому знаку зодиака, читайте в материале Рамблер.

Овен

Залог финансового благополучия Овнов — в крепком здоровье. Как только их внутренний ресурс истощается от постоянных энергетических перегрузок, денежный канал прикрывается, но стоит им начать заботиться о себе, как все сразу нормализуется.

Телец

Секрет успеха Тельца — в качественной коммуникации. Денег будет всегда достаточно, если вести активную социальную жизнь и не пренебрегать саморекламой.

Близнецы

Близнецы добьются увеличения своего благосостояния, если решат все свои эмоциональные проблемы. Регулярные походы к психологу или психотерапевту помогут Близнецам всегда оставаться на гребне волны!

Рак

Ракам стать богаче помогут атрибуты богатства: украшайте себя и свое рабочее место, это «приманит» к вам деньги. Не забывайте также быть щедрыми: скупой Рак — бедный Рак.

Лев

Львы станут богаче благодаря самодисциплине. Приучите себя делать все в одно и то же время (речь идет не только о работе), нормализуйте режим сна и питания — и увидите, как ваши доходы начнут расти.

Дева

Девы добьются хорошего финансового положения благодаря навыкам дипломатии. Ищите выгодные союзы, находите общий язык со своими партнерами (и конкурентами!), уделяйте больше внимания упаковке собственного продукта.

Весы

Весы привлекут деньги благодаря страстному и активному образу жизни: подбавьте огня, и финансы сами потянутся к вам. Особенно кстати будет романтическая связь: любите, и деньги будут вашими!

Скорпион

Финансовое положение Скорпионов напрямую зависит от широты их взглядов и способности постигать новое. Расширение горизонтов (обучение, путешествия) однозначно способствует увеличению благосостояния.

Стрелец

Главное, что позволит Стрельцам разбогатеть, — это твердая дисциплина и постановка ясной цели. Чем рациональнее вы подходите к своему бюджету, чем серьезнее относитесь к деньгам, тем больше их у вас становится.

Козерог

Залогом финансового успеха Козерога является уникальность. Если Козероги будут стремиться делать все особенным образом — создавать оригинальный продукт, разрабатывать собственные технологии продвижения — то будет им счастье. Секрет в том, чтобы быть не как все.

Водолей

Водолеи должны быть милосердными и работать на благо людей, которые их окружают. Деньги притянутся, когда ваш труд и образ жизни будут дарить людям доброту и заботу.

Рыбы

Как только Рыбы начнут четко обозначать свою позицию и заявлять о своих желаниях (и миру, и себе самим), деньги станут приходить к ним с космической скоростью. Секрет в том, чтобы не бояться себя и своих естественных проявлений.

Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/41747113-kak-razbogatet-kazhdomu-znaku-zodiaka/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
20.02.2019

В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в «майские указы»

Происшествия
20.02.2019

В Якутске участились угоны машин

Экономика
20.02.2019

ЯТЭК — активный участник приоритетного проекта Якутии

Общество
20.02.2019

День защитника Отечества: история праздника 23 февраля

Желток
20.02.2019

Скандальные блогерши разошлись как в море корабли?

Судебная хроника
20.02.2019

В Якутии молодая семья похитила из магазина почти 2 млн рублей

Красота & Здоровье
19.02.2019

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Instagram
Общество
19.02.2019

Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе