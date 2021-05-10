Как распространяется британский штамм в Якутии

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Глава Якутии Айсен Николаев 9 мая в режиме видеоконференцсвязи провел совещание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев.

Айсен Николаев потребовал усилить работу оперштаба с муниципалитетами. Несмотря на принимаемые оперштабом меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, растет число заболевших. В основном это связано с несоблюдением жителями республики мер санитарной безопасности в общественных местах.

По данным оперштаба, многие граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами. Все это приводит к росту заболеваемости, коронавирусом стали болеть дети. Зафиксированы единичные случаи заболеваемости после получения вакцины, также подтверждены повторные случаи заражения. В связи с этим, жители Якутии должны очень ответственно подходить к своему здоровью и к здоровью окружающих. Коронавирус очень опасен и коварен, поэтому надо принимать все необходимые меры безопасности. Отметим, что в республике меры по противодействию распространения COVID-19 действуют до 31 мая 2021 года включительно.

По информации заместителя руководителя республиканского оперштаба Ольги Балабкиной, в связи с ростом заболеваемости в районах принято решение перевести всех студентов, выехавших в районы, на дистанционное обучение, в студенческих общежитиях приняты карантинные меры.

В Усть-Алданском и Чурапчинском районах введены дополнительные койки. Также увеличено число коек в Якутске. На сегодня не зафиксирован коронавирус в 4 районах, по всей территории республики идет вакцинация.

«Заболеваемость растет несмотря на принятые меры. Рост идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками», — отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) Изабелла Самойлова.

Несмотря на проведение регулярных совместных рейдов с Административной комиссией г.Якутска в сфере общественного питания, результатов пока нет, заведения получают предупреждения, но до закрытий дело не дошло.

Роспотребнадзор призвал пристально следить за контактными совместно с МВД. Сейчас насчитывается порядка 9,5 тысяч контактных, которые должны находиться под наблюдением и не посещать общественные места.

Глава региона поручил усилить работу с Административной комиссией г.Якутска по проведению совместных рейдов в местах общественного питания и развлекательных заведений. При выявлении неоднократных нарушений и предупреждений закрывать заведения в целях безопасности людей.

Министр здравоохранения республики Елена Борисова отметила рост заболеваемости среди детей. «Настораживает увеличение детей в инфекционных стационарах, открыты дополнительные стационары для детского населения. Двое детей находятся на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких)». Особую тревогу вызывает количество беременных, заразившихся коронавирусом. На сегодня под наблюдением находятся 57 беременных женщин, 4 из них в тяжелом состоянии, по двум решается вопрос о раннем родоразрешении.

Елена Борисова сообщила, что все необходимые материально-технические и лекарственные ресурсы имеются, наращивается коечный фонд в районах.

В ходе оперштаба глава отметил, что сейчас крупнейшие фармацевтические компании работают над созданием вакцины от коронавируса для детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детей во многих странах мира.

В работе оперштаба принял участие глава города Якутска Евгений Григорьев и доложил о проводимой работе. Глава республики особое внимание призвал уделить общественному транспорту, усилить масочный режим, дезинфекцию, включать голосовые объявления для населения.

«Волна заболеваемости в районы идет из столицы. Пока в городе не улучшим эпидемиологическую ситуацию, в районах будет все только ухудшаться», — отметил он.

По информации МВД по РС (Я), с 3 по 8 мая в общественных местах была проведена разъяснительная работа с более 3 тысячами граждан, за нарушения масочного режима к административной ответственности привлечен 91 человек. В местах жительства проверено 2462 амбулаторных больных, в ходе которых выявлено 2 нарушения. По геолокации фактов нарушения режима самоизоляции не выявлено, также не было распространения ложной информации в СМИ и социальных сетях. Среди сотрудников МВД по РС (Я) проводится вакцинация. Планируется усиление работы по дополнительному патрулированию, увеличению количества нарядов.

Глава Айсен Николаев сказал о необходимости регулярного проведения патрульно-постовой службой профилактической беседы среди населения.

Также об активном участии МВД в совместных рейдах с Административной комиссией г.Якутска для того, чтобы свести к минимуму нарушения со стороны предпринимательского сообщества.

В ходе оперштаба была заслушана информация первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова о работе промышленных предприятий. Дмитрий Садовников сообщил, что введен режим повышенной готовности. Проводится вакцинация сотрудников предприятий, на сегодня вакцинировано 622 человек.

Глава потребовал держать на особом контроле предприятия промышленной сферы, чтобы не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом.

«С учетом паводковой ситуации необходимо обеспечить координацию действий исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности по безопасному пропуску весеннего половодья».

В завершение оперштаба глава призвал всех усилить работу по всем направлениям. «Ситуация напряженная. Только строгое соблюдение ограничительных мер, необходимых превентивных мер способно преломить сложившуюся ситуацию в республике. Не надо только уповать на вакцинацию. Несмотря на получение вакцины, риск заболеть остается, мутирующие штаммы наступают. При необходимости ограничительные меры будут продолжаться. Сегодня подписан указ об ограничении работы аттракционов в парках», — отметил глава. Также было сказано о необходимости ограничения скопления людей, наблюдающих за прохождением ледохода. Глава также сообщил, что на днях будет решен вопрос по учебному процессу в общеобразовательных заведениях республики.