Как расплатиться с кредитами и начать новый год без долгов?

Как часто мы себе даём обещание перед наступлением нового года — распрощаться с вредными привычками, начать зарабатывать больше или навсегда избавиться от долгов?

Так вот, подробнее о последнем пункте. А можно ли реально выйти из долговой ямы и никогда туда больше не попадать?

Да не просто можно, а нужно это сделать, чтобы получить тот самый качественно новый уровень жизни.

И не пугайтесь, не всё так сложно, как кажется на первый взгляд. Надо лишь постепенно идти к этому решению, шаг за шагом, и наша заветная цель будет приближаться всё ближе и ближе.

И прежде, чем перейти к первому шагу, давайте примем твёрдое и необратимое решение — никогда больше не брать кредитов, не пользоваться кредитными картами, которые нас только вгоняют в долги, а не помогают решить временные финансовые сложности. При этом мы оплатим все самые необходимые расходы: коммунальные услуги, медицинские расходы, за аренду заплатим. И всё, с этого момента — прощайте кредиты и кредитные карты!

Шаг 1. Накопите хотя бы 50 000 рублей.

И пусть не кажется вам это странным решением, ведь у человека полно долгов, их надо погашать сначала, скажете вы, а тут рекомендация — накопить 50 000 руб.

Да-да, именно так. Сначала накопите этот небольшой резерв, который в будущем вам поможет (если вдруг возникнет ситуация, когда деньги опять закончатся) решить финансовые затруднения и не влезать при этом в дополнительные кредиты.

И даже с небольшими накоплениями вы сможете почувствовать себя увереннее и спокойнее, а это крайне важно для достижения нашей основной цели.

Шаг 2. Погасите все кредиты, оставить можно только ипотеку.

Существует несколько методов, как это сделать. И самые популярные — это метод снежного кома и метод лавины.

В чём разница между ними?

При использовании метода снежного кома вы гасите кредиты, начиная с самого маленького и постепенно приближаясь к самому крупному.

А когда используете метод лавины, то, наоборот, начинаете погашать кредиты с самого крупного и постепенно доходите до мелких долгов.

И, кстати сказать, первый метод позволяет наиболее спокойно и планомерно прощаться со всеми своими долгами, не вгоняя себя и свою семью в стрессовые ситуации. Поэтому остановимся именно на нём.

Например, у вас 3 кредита:

— по 1-му ежемесячный платёж 3000 руб.

— по 2-му ежемесячный платёж 5000 руб.

— по 3-му ежемесячный платёж 8000 руб.

Вам надо соблюдать график погашения кредитов по всем трём, т.е. ежемесячно платить по 16000 руб., при этом сконцентрироваться на первом кредите и стараться максимально быстрее его погасить. Получили небольшую премию, сэкономили на расходах — всё в пользу 1-го кредита.

Важно! При полном погашении самого маленького кредита не останавливайтесь и не уменьшайте ежемесячную сумму к погашению. Просто концентрируйтесь на следующем кредите и направляйте, например, те же 3000 руб., которые вы раньше откладывали на 1-ый кредит, уже на погашение 2-го.

Шаг 3. Создайте свою финансовую подушку безопасности.

Помните, о чём мы говорили в Шаге 1? Если остались у вас эти небольшие накопления — отлично, если нет, то сразу после погашения всех кредитов начинаем создать свой финансовый резерв.

Желательный размер вашей подушки безопасности — 3-6 ежемесячных сумм ваших расходов.

Эти накопления вас защитят и помогут наиболее спокойно выйти из ситуаций, если вдруг вы потеряете работу или заболеете. У вас уже будет резерв, и спать точно вы будете спокойнее.

Шаг 4. Поставьте финансовые цели.

Может быть, вы решите накопить на будущую пенсию, или на покупку квартиры, или на образование детей — решать вам. Но финансовый цели обязательно нужно поставить и определить, какую сумму от вашего дохода вы будете откладывать на них.

Начните с 10% от вашего дохода и делайте это регулярно, заведите отдельный счёт. Если можете больше откладывать на достижение ваших финансовых целей, делайте это, поверьте, результаты будут вдохновляющими!

Шаг 5. Погасите ипотеку.

Если у вас её нет, то просто пропускаете этот шаг. А если вы всё-таки обременены этим долгосрочным кредитом, то также стараемся вносить не ежемесячный платёж, а большую сумму, чтобы быстрее погасить оставшийся кредит.

Шаг 6. Прочувствуйте ощущение финансовой свободы.

У вас уже не осталось кредитов и долгов, в том числе и ипотеки, вы создали финансовую подушку безопасности, некоторые финансовые цели уже реализовались или скоро будут достигнуты — это ли не финансовая свобода? Самое главное, помнить о своём обещании — никогда больше не брать кредитов и не копить долгов, всё, с этим окончательно покончено!

Финансового вам благополучия!