Как работают медучреждения в ковикулы?
О РАБОТЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ
Министерство здравоохранения Якутии сообщает о режиме работы медицинских организаций в выходные дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):
— Все дни — с 30 октября по 7 ноября – с 09:00 до 15:00 часов;
— в том числе прием вызовов на дом — с 09.00 до 15:00 часов.
Вызов врача на дом можно сделать ежедневно через Call-центры поликлиник и приложение «Медсеть».
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЯКУТСКА:
— Медицинский центр г.Якутска – 500-003, — Поликлиника №1 – 31-90-93,
— Якутская городская больница №2 – 21-96-95,
— Якутская городская больница №3 – 122 добавочный 1, 505-509 добавочный 1,
— Республиканская клиническая больница №3 – 507-211
Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.
ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ЯКУТСКЕ: прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул.Свердлова, 17. Телефон для справок — 8(4112)22-30-50
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ: по всей Якутии будут принимать без выходных с 9.00 до 15.00 часов.
ТРАВМПУНКТЫ:
— Детское отделение — прием проводится круглосуточно без выходных в Педиатрическом центре Национального центра медицины по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок — 8(411)239-50-35.
— Взрослое отделение — прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8(411)243-20-30 СТОМАТОЛОГИЯ:
— Якутский специализированный стоматологический центр для оказания неотложной помощи проводит прием 30, 31 октября и с 4 ноября по 7 ноября с 09:00 до 15:00, плановый прием с 1 по 3 ноября с 8 до 18.00 часов по адресу: ул.Федора Попова, дом 16. Телефон для справок — 8(411)221-01-70
ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ:
— Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных. Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
— Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНЗДРАВА РС(Я) ПО COVID-19:
122 – (круглосуточно, без выходных).
ВНИМАНИЕ: В период выходных дней в Якутии сохраняется режим ограничительных мер.
• Носите маски везде, особенно в общественных местах (магазинах, общественном транспорте, спортивных залах и т.д.), а также при общении друг с другом,
• Носите перчатки,
• Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра,
• Сократите посещение мест массового скопления людей,
• Чаще соблюдайте правила личной гигиены (мойте руки, лицо).
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