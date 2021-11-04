Как работают медучреждения в ковикулы?

О РАБОТЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

Министерство здравоохранения Якутии сообщает о режиме работы медицинских организаций в выходные дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):

— Все дни — с 30 октября по 7 ноября – с 09:00 до 15:00 часов;

— в том числе прием вызовов на дом — с 09.00 до 15:00 часов.

Вызов врача на дом можно сделать ежедневно через Call-центры поликлиник и приложение «Медсеть».

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЯКУТСКА:

— Медицинский центр г.Якутска – 500-003, — Поликлиника №1 – 31-90-93,

— Якутская городская больница №2 – 21-96-95,

— Якутская городская больница №3 – 122 добавочный 1, 505-509 добавочный 1,

— Республиканская клиническая больница №3 – 507-211

Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.

ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ЯКУТСКЕ: прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул.Свердлова, 17. Телефон для справок — 8(4112)22-30-50

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ: по всей Якутии будут принимать без выходных с 9.00 до 15.00 часов.

ТРАВМПУНКТЫ:

— Детское отделение — прием проводится круглосуточно без выходных в Педиатрическом центре Национального центра медицины по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок — 8(411)239-50-35.

— Взрослое отделение — прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8(411)243-20-30 СТОМАТОЛОГИЯ:

— Якутский специализированный стоматологический центр для оказания неотложной помощи проводит прием 30, 31 октября и с 4 ноября по 7 ноября с 09:00 до 15:00, плановый прием с 1 по 3 ноября с 8 до 18.00 часов по адресу: ул.Федора Попова, дом 16. Телефон для справок — 8(411)221-01-70

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ:

— Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных. Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

— Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНЗДРАВА РС(Я) ПО COVID-19:

122 – (круглосуточно, без выходных).

ВНИМАНИЕ: В период выходных дней в Якутии сохраняется режим ограничительных мер.

• Носите маски везде, особенно в общественных местах (магазинах, общественном транспорте, спортивных залах и т.д.), а также при общении друг с другом,

• Носите перчатки,

• Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра,

• Сократите посещение мест массового скопления людей,

• Чаще соблюдайте правила личной гигиены (мойте руки, лицо).