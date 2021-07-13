13.07.2021
10:45
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Якутия

Как работает в Чурапчинском районе первое агентство по развитию сельского хозяйства?

Вице-премьер Якутии Михаил Никифоров высоко оценил работу первого в республике агентства по развитию сельского хозяйства на территории Чурапчинского улуса. Он отметил, что распространение опыта работы агентства на другие муниципальные районы республики даст положительный эффект для сельского хозяйства муниципалитетов в целом.

В ходе рабочей командировки в Чурапчинский улус Михаил Никифоров на месте ознакомился с деятельностью Агентства по развитию сельского хозяйства. В селе Сылан с главой улуса Андреем Ноговицынам и главой наслега Егором Сивцевым они оценили травостой на сенокосных угодьях населенного пункта, осмотрели проект «Смарт-среда в условиях сельской школы» и посетили «Смарт-теплицу» в СОШ имени Г.П. Башарина. 

«Умная теплица» управляется с телефона через смарт-приложение. Так регулируется температурный режим и открытие/закрытие форточки, установлена «умная» поливочная цифровая техника. Данный проект реализован благодаря содействию Агентства по развитию сельского хозяйства улуса и поддержке программиста Иннокентия Бекянова», — рассказал глава наслега и угостил высоких гостей сертифицированным чаем собственного производства. 

Кроме того, Михаил Никифоров и Андрей Ноговицын в селе Чурапча в этот день провели совещание в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам заготовки сена и по работе Агентства по развитию сельских территорий улуса, созданного как пилотный проект республики.  В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерства финансов республики, главы наслегов и руководители крестьянских хозяйств. 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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