Как работает в Чурапчинском районе первое агентство по развитию сельского хозяйства?

Вице-премьер Якутии Михаил Никифоров высоко оценил работу первого в республике агентства по развитию сельского хозяйства на территории Чурапчинского улуса. Он отметил, что распространение опыта работы агентства на другие муниципальные районы республики даст положительный эффект для сельского хозяйства муниципалитетов в целом.

В ходе рабочей командировки в Чурапчинский улус Михаил Никифоров на месте ознакомился с деятельностью Агентства по развитию сельского хозяйства. В селе Сылан с главой улуса Андреем Ноговицынам и главой наслега Егором Сивцевым они оценили травостой на сенокосных угодьях населенного пункта, осмотрели проект «Смарт-среда в условиях сельской школы» и посетили «Смарт-теплицу» в СОШ имени Г.П. Башарина.

«Умная теплица» управляется с телефона через смарт-приложение. Так регулируется температурный режим и открытие/закрытие форточки, установлена «умная» поливочная цифровая техника. Данный проект реализован благодаря содействию Агентства по развитию сельского хозяйства улуса и поддержке программиста Иннокентия Бекянова», — рассказал глава наслега и угостил высоких гостей сертифицированным чаем собственного производства.

Кроме того, Михаил Никифоров и Андрей Ноговицын в селе Чурапча в этот день провели совещание в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам заготовки сена и по работе Агентства по развитию сельских территорий улуса, созданного как пилотный проект республики. В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерства финансов республики, главы наслегов и руководители крестьянских хозяйств.