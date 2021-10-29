Как работает ГИБДД в ковикулы? 😷🚘

С 30 октября по 7 ноября включительно Указом Президента Российской Федерации на территории страны установлен период нерабочих дней.

В этот период в подразделениях Госавтоинспекции будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, — заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

В период нерабочих дней во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители (автошколами), при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. При этом будет обеспечиваться термометрическое обследование – кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.

Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, будет исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано.

В случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, помещения – подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Подразделением МОТНиРЭР ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) с 30 октября по 7 ноября 2021года подразделением МОТНиРЭР ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) прием граждан осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, ежедневно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 с перерывом с 12:30 до 14:00. Выходные дни: 31 октября, 4 и 7 ноября.