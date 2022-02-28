Как работает Центр по социальной газификации

На базе Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» в январе завершен процесс создания Центра по социальной газификации, в котором сконцентрированы несколько служб, задействованных в обработке договоров. 25 февраля генеральный директор проверил работу этого штаба, его оснащенность и то, как координируются процессы внутри центра.

Здесь трудятся на данный момент 39 сотрудников. «Первоначально каждая поступившая заявка в службе единого окна подвергается проверке на наличие необходимых документов. Заявки, соответствующие всем критериям социальной газификации и имеющие полный пакет документов, отправляются в технический отдел, который проверяет техническую составляющую – рассчитывает необходимое давление газа, рассматривает потенциальные точки подключения и рассчитывает техническую возможность в соответствии с региональной Программой газификации», – сообщил Алексей Колодезников.

С этого момента Центр ведет каждую заявку. В первую очередь сотрудники службы техприсоединения составляют по каждому кейсу индивидуальный договор со сроками подключения. «Далее проектный отдел составляет проект газификации домовладения и сводит смету. Здесь ведется кропотливая работа по точному расчету предстоящих действий. С начала 2022 года в отдел поступило более 190 заявок, из них составлено 160 проектов, 30 находятся в работе. На составление одного проекта в среднем уходит пять рабочих дней», – добавил руководитель газовой компании.

После того, как выполнены проектно-сметные работы, договор переходит в отдел капитального строительства, который готовит пакет документов на конкурсный тендер среди подрядных организаций. «Так выглядит полный цикл работы с заявкой. Все эти процессы должны быть четко налажены и автоматизированы с такой целью, чтобы результатом стал максимально удобный для заявителя документооборот и – в конечном итоге – подключение его домовладения к газу», – добавил он.⠀⠀