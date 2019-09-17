Как пустеет деревня в Якутии

Еще недавно барак 1935 года постройки на одной из центральных улиц села Якокут был жилым – бывшая заведующая сельской библиотекой Людмила КУЗНЕЦОВА покинула его весной. Она переехала в Нижний Куранах в рамках программы переселения, пишет ulus.media.

— Как-то неправильно все, – сетовала Людмила Ивановна Кузнецова. – Люди разъезжаются, кто-то еще остается. И село жалко, и сил здесь выживать больше нет.

Якокут, где сегодня действует только туберкулезный стационар, пришел в упадок четверть века назад. Связь отсутствует, школа, детский сад и больница закрылись в начале нулевых, магазины были ликвидированы еще раньше, а автобус до райцентра ходит раз в неделю.

— Жилфонд села в плачевном состоянии – деревянные дома давно прогнили и обветшали, – отметил депутат села Якокут Сергей ФЕДОРОВ. – Ремонты жители делают своими силами – перекладывают печки, меняют трубы, перекрывают крыши, штукатурят и обшивают стены, чтобы дома не разъезжались совсем…

Вопрос о закрытии села люди поднимали регулярно. В 2016-м году на сходе было подписано соответствующее коллективное прошение, его поддержали депутаты поселкового и районного советов. Министерство экономики Якутии постановило: закрытие села невозможно. Правительством РС(Я) властям района было рекомендовано переселить жителей села Якокут в близлежащие города и поселки.

— Прописанными в Якокуте числятся несколько десятков человек, из них фактически проживают 17 семей, из которых 12 приобрели жилье и уже переехали, — рассказала глава МО «Поселок Ленинский» Светлана ГОРДИЕНКО. — На сегодня в селе жилых дворов всего пять.

Сергей МИХАЙЛОВ – единственный житель Якокута, который не собирается покидать свой дом. Он занимается фермерством, продолжая дело, которое его родители начинали еще в 90-х годах. На подворье Сергея 6 коров. Как фермер, Сергей получает материальную поддержку из бюджетов поселения и района.

— Я останусь в Якокуте, – говорит Сергей. – Продолжу заниматься скотоводством, весной начал строить теплицу. Конечно, когда село покинут все жители, многие проблемы мне придется решать своими силами – например, ремонт моста, но я к этим сложностям готов.

Предполагалось, что к осени все жители переедут, однако сегодня, кроме Сергея Михайлова, в селе остаются 4 семьи. На приобретение жилья каждый хозяин получает до 1 миллиона 200 тысяч – сумма рассчитывается по квадратуре. Подыскать варианты в рамках выделяемых сумм сложно: этих денег хватает лишь на ветхое жилье, а по программе переселения покупка подобных квартир неприемлема.

— Ситуация с переселением в каждом случае действительно была непростой, – отмечает глава поселения. – Из положения люди выходили по-разному: кому-то удалось подыскать вариант в рамках имеющейся суммы, кто-то добавил собственные средства, взяв кредит, и, таким образом, на условиях софинансирования улучшил свои жилищные условия. В основном, люди приобрели собственные дома.

Планировалось, что осенью, когда село опустеет, системы жизнеобеспечения функционировать не будут, но пока жители в Якокуте остаются, все структуры работают в штатном режиме.

— Котельная запущена, уголь завезен, линия электропередачи отключена не будет, – отметила глава МО «Поселок Ленинский» Светлана Гордиенко – Коммуникации отключены только в домах, освобожденных переселенцами.

Параллельно переселению рассматривался вопрос о переводе туберкулезной больницы в город. Поскольку жизнь в селе сохраняется, решение этой задачи отложено.