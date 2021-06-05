Как провести капремонт дома раньше срока региональной программы ?

Проведение капитального ремонта в более ранние сроки возможно в следующих случаях:

1. Проведение капремонта в более ранний период в многоквартирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, возможно только за счет средств собственников многоквартирного дома, без привлечения бюджетных средств. Проведенные работы могут быть засчитаны региональным оператором в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капремонт.

2. Проведение капремонта в более ранний период возможно осуществить за счет установления взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса. Часть средств фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений МКД может быть направлена на финансирование любых услуг и (или) работ по капремонту.

3. Согласно части 4.1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования.