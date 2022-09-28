28.09.2022
12:37
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Красота & Здоровье
Как противостоять страху — тема очередной встречи проекта «Антирак»
Дорогие друзья!
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу со онкопсихологом Надеждой Васильевой на ставшую актуальной тему «Как противостоять страху». Встреча состоится 29 сентября, в четверг, в 16 часов в Галерее Академика Осипова по адресу ул. Хабарова, дом 27. Приглашаем послушать беседу нашего психолога всех тех, кто в наше непростое время чувствует тревогу, страх и беспокойство за своих близких, мужей, детей, внуков. Поможем и поддержим друг друга пережить сложные периоды жизни нашего общества. Приходите!
Наш сайт antirak-ykt.ru
Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»
#антирак#грант для НКО#гранты ил дархана#действуйпобеждайреализуй#Как противостоять страху#поддержка выживших#Проект «Антирак: поддержка выживших»
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