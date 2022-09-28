28.09.2022
12:37
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Красота & Здоровье

Как противостоять  страху — тема очередной встречи проекта «Антирак»

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу со онкопсихологом Надеждой Васильевой на ставшую актуальной тему «Как противостоять  страху». Встреча состоится  29 сентября, в четверг, в 16 часов  в  Галерее  Академика Осипова по адресу ул. Хабарова, дом 27. Приглашаем послушать беседу нашего психолога  всех тех, кто в наше непростое время чувствует тревогу, страх и  беспокойство за своих близких, мужей, детей, внуков. Поможем и поддержим друг друга пережить  сложные периоды жизни нашего общества. Приходите!

Наш сайт  antirak-ykt.ru

Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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