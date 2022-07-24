Как просить защиты у огня – советы эзотерика

Астролог, нумеролог и потомственный энергопрактик Ньургуяна ЭВЕРСТОВА дает полезные советы в своем телеграм-канале Klan.

Издревле люди боготворили огонь и использовали его не только в бытовых, но и ритуальных целях. С его помощью проводили благословения, очищения, а также огонь служил для жертвоприношений. Его особенное свойство — переносить материальные объекты в нематериальный мир. Еще огонь использовался для различных воскуриваний, для влияния на окружающее пространство. И не зря благовония сжигают в храмах самых разных религиях по всему свету. Огонь помогает распространить эффект от благовония по всему пространству через дым и аромат.

Контакт с огнем отчищает мысли и энергетику человека. Стоит вспомнить, как завораживает пламя костра, на которое можно смотреть часами. И как проясняется в голове после такого созерцания. В пламя очищает разум и тело от дурных мыслей и энергий.

Огонь помогает:

— улучшить здоровье

— восстановить запас жизненных сил

— снять груз неудач и переживаний

В наши дни, человек все больше отдаляется от живого огня, и это начинает на него плохо вилять. Становится больше стрессов, болезней, начинаются проблемы с нервной системой. А ведь даже самый простой контакт с живым пламенем благотворно влияет на человека и на его жилище.

Мы решили поделиться одной из наших практик. Для этого нужно зажечь любой огонь (подойдет даже обычная свеча) и обратиться к нему.

— О великое пламя! Я обращаюсь к тебе с просьбой. Помоги убрать негатив с меня, моего тела и разума, негативные программы с рода отца и матери, очисти мнимую тьму разума и ложные мысли, помоги расчистить путь к успеху, укрепить тело. Защити меня, мою семью и мой дом. Пусть будет так!

Для закрепления эффекта формулу можно повторить трижды и после чего созерцать пламя хотя бы на протяжении десяти минут.

Мы знаем еще несколько ритуалов с использованием огня и благовоний, но об этом поговорим с следующий раз. Если вам нужна наша помощь, по очищению энергетики себя или помещения, то смело обращайтесь в Klan