Как прошел «Тотальный диктант» на одной из самых популярных площадок

В историческом парке «Россия – Моя история» собралось более

80 смельчаков, решившихся оценить свои знания по русскому языку

на всероссийской акции «Тотальный диктант — 2021». Среди

участников были, как школьники, так и те, кто в последний раз писали диктант более тридцати лет назад. Это ещё раз подтверждает, что быть грамотным важно для каждого.

Текст акции этого года составлен по рассказу «Обещание»

Дмитрия Глуховского и состоит из пяти частей, но участники сегодня

писали лишь первую часть — «Море». Диктовала волонтер, студентка

заочница — Юлия Мухаметова.

Вместе с гостями мероприятия, диктант написали и сотрудники

Исторического парка. Некоторые участники пришли не впервые, чтобы сделать работу над ошибками и улучшить свои результаты. Одна из участниц призналась, что была недовольна своей оценкой в прошлый раз и теперь надеется ее исправить. Результаты «Тотального диктанта» будут известны уже 15 апреля

на официальном сайте акции totaldict.ru.

Исторический парк «Россия – Моя история» традиционно выступает одной из площадок в городе Якутске. Для участников были подготовлены целых три зала, в строгом соответствии рекомендаций Роспотребнадзора.