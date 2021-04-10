Как прошел «Тотальный диктант» на одной из самых популярных площадок
В историческом парке «Россия – Моя история» собралось более
80 смельчаков, решившихся оценить свои знания по русскому языку
на всероссийской акции «Тотальный диктант — 2021». Среди
участников были, как школьники, так и те, кто в последний раз писали диктант более тридцати лет назад. Это ещё раз подтверждает, что быть грамотным важно для каждого.
Текст акции этого года составлен по рассказу «Обещание»
Дмитрия Глуховского и состоит из пяти частей, но участники сегодня
писали лишь первую часть — «Море». Диктовала волонтер, студентка
заочница — Юлия Мухаметова.
Вместе с гостями мероприятия, диктант написали и сотрудники
Исторического парка. Некоторые участники пришли не впервые, чтобы сделать работу над ошибками и улучшить свои результаты. Одна из участниц призналась, что была недовольна своей оценкой в прошлый раз и теперь надеется ее исправить. Результаты «Тотального диктанта» будут известны уже 15 апреля
на официальном сайте акции totaldict.ru.
Исторический парк «Россия – Моя история» традиционно выступает одной из площадок в городе Якутске. Для участников были подготовлены целых три зала, в строгом соответствии рекомендаций Роспотребнадзора.
+7 (999) 174-67-82