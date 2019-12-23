Как прошел праздник-конкурс «Строганина-Тала-2019»

20 декабря 2019 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся вечер чествования юбиляров и ветеранов Ассоциации КМНС Якутии и праздник-конкурс «Строганина-Тала-2019». Знаменательно, что вечер прошел в рамках юбилейных мероприятий 30-летия Ассоциации КМНС.

Приветствуя активистов общественного движения, президент Ассоциации Андрей Кривошапкин выразил признательность за тот неоценимый вклад, который члены Ассоциации внесли во имя развития коренных малочисленных народов Севера.

Медалью ассоциации КМНС РС(Я) «За заслуги перед Севером» были награждены Керегяевой Галине Степановне, Шкулевой Татьяне Николаевне, Дьячковой Жанне Андреевне.

От имени Палаты художественных промыслов и ремесленничества РС(Я) звание «Мастер народных художественных промыслов РС(Я)» присвоено Яковлевой Ляне Алексеевне.

Знаком «Ветеран Ассоциации КМНС РС(Я)» отмечены Курилова Анастасия Афанасьевна, Голикова Мария Егоровна, которые стояли у истоков создания общественного движения, а также создали этнические Ассоциации.

Продолжением вечера стал праздник-конкурс «Строганина-Тала-2019», организованный Ассоциацией эвенков Якутии. Впервые Ассоциация провела праздник двадцать лет назад, в 1999 году. Его идейный вдохновитель — Борис Николаев. Команды были выставлены от каждой этнической ассоциации и молодежного совета. Жюри оценивало технику, скорость и красотустругания рыбы. Победителями признана команда Союза эвенов — Аркадий Едукин и Венера Мальчекитова. Второе место у арктических русских старожилов, третье — команда эвенков. Приз зрительских симпатий завоевала Ассоциации юкагиров.

Праздник украсили эвенкийский ансамбль «Гиркилэн» и женский танцевальный ансамбль «Аяврина» (руководитель Анастасия Куличкина), юкагирский ансамбль «Колымчанки» (руководитель Татьяна Бандерова), эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча» (руководитель Зинаида Никулина), семейный ансамбль «Эгдьэн Мола» (художественный руководитель Зоя Садовникова), Аюрика Попова, Любомир Попов, с.Улахан Чистай Момский район, Саида Слепцова, Аллаиховский район. Вечер завершился хороводом сээдьэ.