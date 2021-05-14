14.05.2021
10:45
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Культура

Как пройдет Международный день музеев в Якутии

Ежегодно 18 мая музейные работники всех стран отмечают профессиональный праздник — Международный день музеев. В этот день традиционно в Якутии состоится ряд мероприятий.

Большая часть событий пройдет онлайн, но тем не менее 18 мая во всех государственных музеях подведомственных Министерству культуры и духовного развития республики пройдет день открытых дверей.

«С учетом эпидемиологической ситуации все мероприятия Международного дня музеев и всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» пройдут в онлайн-формате. Между тем, в настоящее время музеи продолжают принимать посетителей и как раз в эти дни проходят очень интересные, насыщенные экспозиции. Можно посетить выставки индивидуально или семьями. Призываем делать это с соблюдением социального дистанцирования и мер личной безопасности, не допуская скоплений и очередей», — отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Программа мероприятий, приуроченных к
Международному дню музеев – 18 мая

Наименование мероприятияДата, время, место проведенияОтветственный исполнитель
Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» на тему «Больше, чем музей»15 мая в течение дня, офлайн/онлайн, во всех государственных музеях (по отдельным программам)Государственные музеи, подведомственные Министерству культуры и духовного развития РС(Я)
Музейный пикник (по отдельной программе)15 мая, онлайн, на Instagram-странице музея @yakutmuseum, YouTubе канале «Якутский музей им. Ем. Ярославского», на платформе Zoom  Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
18 мая – Международный день музеев
День открытых дверей18 мая, в течение дня, во всех государственных музеяхГосударственные музеи, подведомственные Министерству культуры и духовного развития РС(Я)
Открытие выставки «История создания Музея музыки и фольклора народов Якутии», посвященной 30-летию Музея музыки и фольклора народов Якутии18 мая, 11.00 час. г. Якутск, ул. Кирова, 31Музей музыки и фольклора народов Якутии
Торжественная передача личных архивов Аи Яковлевой, Анастасии Лыткиной, Марины Поповой в дар Музею музыки и фольклора народов Якутии18 мая, 12.00 час., онлайн,  Instagram-страница @museum_folk_music_yakutiaМузей музыки и фольклора народов Якутии
Торжественная передача Якутским музыкальным колледжем (училищем) коллекции музыкальных инструментов Николая Берестова в дар  Музею музыки и фольклора народов Якутии18 мая, 15.00 час., онлайн,  Instagram-страница @museum_folk_music_yakutiaМузей музыки и фольклора народов Якутии
Фотовыставка «Вехи развития Музея хомуса»18 мая, г. Якутск, ул. Кирова, 31Музей и Центр хомуса народов мира
Фотоконкурс «Мой день в музее»18 мая, 10.00-19.00 час., онлайн Instagram-страница @museumtaatta_2001Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта»
Мероприятие «Василий Никифоров-Күлүмнүүр: Мин даҕаны киһи курдук кэрэхсэнэр күннэниэм!», посвященное 155-летию со дня рождения крупного деятеля либерально-демократического движения в России В.В. Никифорова-Күлүмнүүр, одного из основоположников якутской литературы, национального театра, демократической и национальной печати в Якутии, издателя, ученого и краеведа          18 мая, 11 час., онлайн Instagram-страница @sakhalitmuseum, на платформе Zoom              Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского
Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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