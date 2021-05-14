Как пройдет Международный день музеев в Якутии

Ежегодно 18 мая музейные работники всех стран отмечают профессиональный праздник — Международный день музеев. В этот день традиционно в Якутии состоится ряд мероприятий.

Большая часть событий пройдет онлайн, но тем не менее 18 мая во всех государственных музеях подведомственных Министерству культуры и духовного развития республики пройдет день открытых дверей.

«С учетом эпидемиологической ситуации все мероприятия Международного дня музеев и всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» пройдут в онлайн-формате. Между тем, в настоящее время музеи продолжают принимать посетителей и как раз в эти дни проходят очень интересные, насыщенные экспозиции. Можно посетить выставки индивидуально или семьями. Призываем делать это с соблюдением социального дистанцирования и мер личной безопасности, не допуская скоплений и очередей», — отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Программа мероприятий, приуроченных к

Международному дню музеев – 18 мая