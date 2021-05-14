Как пройдет Международный день музеев в Якутии
Ежегодно 18 мая музейные работники всех стран отмечают профессиональный праздник — Международный день музеев. В этот день традиционно в Якутии состоится ряд мероприятий.
Большая часть событий пройдет онлайн, но тем не менее 18 мая во всех государственных музеях подведомственных Министерству культуры и духовного развития республики пройдет день открытых дверей.
«С учетом эпидемиологической ситуации все мероприятия Международного дня музеев и всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» пройдут в онлайн-формате. Между тем, в настоящее время музеи продолжают принимать посетителей и как раз в эти дни проходят очень интересные, насыщенные экспозиции. Можно посетить выставки индивидуально или семьями. Призываем делать это с соблюдением социального дистанцирования и мер личной безопасности, не допуская скоплений и очередей», — отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.
Программа мероприятий, приуроченных к
Международному дню музеев – 18 мая
|Наименование мероприятия
|Дата, время, место проведения
|Ответственный исполнитель
|Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» на тему «Больше, чем музей»
|15 мая в течение дня, офлайн/онлайн, во всех государственных музеях (по отдельным программам)
|Государственные музеи, подведомственные Министерству культуры и духовного развития РС(Я)
|Музейный пикник (по отдельной программе)
|15 мая, онлайн, на Instagram-странице музея @yakutmuseum, YouTubе канале «Якутский музей им. Ем. Ярославского», на платформе Zoom
|Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
|18 мая – Международный день музеев
|День открытых дверей
|18 мая, в течение дня, во всех государственных музеях
|Государственные музеи, подведомственные Министерству культуры и духовного развития РС(Я)
|Открытие выставки «История создания Музея музыки и фольклора народов Якутии», посвященной 30-летию Музея музыки и фольклора народов Якутии
|18 мая, 11.00 час. г. Якутск, ул. Кирова, 31
|Музей музыки и фольклора народов Якутии
|Торжественная передача личных архивов Аи Яковлевой, Анастасии Лыткиной, Марины Поповой в дар Музею музыки и фольклора народов Якутии
|18 мая, 12.00 час., онлайн, Instagram-страница @museum_folk_music_yakutia
|Музей музыки и фольклора народов Якутии
|Торжественная передача Якутским музыкальным колледжем (училищем) коллекции музыкальных инструментов Николая Берестова в дар Музею музыки и фольклора народов Якутии
|18 мая, 15.00 час., онлайн, Instagram-страница @museum_folk_music_yakutia
|Музей музыки и фольклора народов Якутии
|Фотовыставка «Вехи развития Музея хомуса»
|18 мая, г. Якутск, ул. Кирова, 31
|Музей и Центр хомуса народов мира
|Фотоконкурс «Мой день в музее»
|18 мая, 10.00-19.00 час., онлайн Instagram-страница @museumtaatta_2001
|Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта»
|Мероприятие «Василий Никифоров-Күлүмнүүр: Мин даҕаны киһи курдук кэрэхсэнэр күннэниэм!», посвященное 155-летию со дня рождения крупного деятеля либерально-демократического движения в России В.В. Никифорова-Күлүмнүүр, одного из основоположников якутской литературы, национального театра, демократической и национальной печати в Якутии, издателя, ученого и краеведа
|18 мая, 11 час., онлайн Instagram-страница @sakhalitmuseum, на платформе Zoom
|Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского
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