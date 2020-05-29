Как пройдет летний детский отдых в Якутске в новых условиях?

28 мая в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание постоянной комиссии Якутской гордумы по социальной политике, на котором был рассмотрен вопрос об организации летнего детского отдыха в новых условиях.

По информации Управления образования Якутска, с 5 июня при школах заработают летние каникулярные лагеря. Они будут работать дистанционно, примерно так же, как шло обучение в школах в период полной самоизоляции. Идет в данный момент запись. Будут выдаваться сухие пайки из расчета 203 рубля на ребенка в день.

При благополучном стечении обстоятельств заработают загородные летние лагеря, но с ограничениями – не более 10-12 человек в отряде и др.

Должны также заработать лагеря труда и отдыха в Тулагино и Хатассах. Также будут поддержаны семейные ЛТО.

Подробно о детском отдыхе в новых условиях рассказала приглашенная депутатами заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Наталья Борисова. Недавно поступили рекомендации Роспотребнадзора, по которым: лагеря откроются с наступлением 3 этапа снятия ограничений, когда учреждениям образования разрешат работать. Решения об открытии будет принимать региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отдых будет разрешен только в республике, без выезда за ее пределы. И скорее всего, в своем районе или городе. Смена в детских стационарных загородных лагерях будет по-прежнему 21 день. Всем работникам будут за три дня делать лабораторные анализы на антитела.

Загрузка лагеря не более 50 процентов от обычной. Не будет массовых мероприятий – линеек и прочего. Каждый отряд должен жить в помещении с отдельным входом. Дневные лагеря при школах смогут открыться также на 3-м этапе снятия ограничений.

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова спросила: «Будет ли разрешена работа волонтеров по уборке мусора на улицах, озеленению?».

Наталья Борисова пояснила, что в принципе на 3-м этапе разрешена работа образовательных учреждений, но надо проработать, например, вопросы организации питания.

Депутат Саргылана Васильева поинтересовалась: «Какие медицинские требовании при приеме детей?».

Представитель Роспотребнадзора пояснила, что это будет обычный медосмотр и отметки о прививках.

Председатель постоянной комиссии Айаан Васильев спросил: «Когда может начаться запись?».

Заместитель руководителя Управления образования Егор Охлопков ответил, что все зависит от эпидемиологической ситуации, но к 1 июля все будет готово.

Евдокия Евсикова предложила сэкономленные от путевок за пределы республики средства оставить в сфере образования города, поскольку разных расходов – на дезинфекцию и другое будет много. Еще одно предложение – субсидировать путевки в местные детские лагеря детям медиков, представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали в период санитарных ограничений.

По предложению Роспотребнадзора, Окружной администрации предложено отработать с Минздравом по закреплению медработников за детскими загородными лагерями.

Данные предложения были единогласно поддержаны.

В интервью нашему изданию, Евдокия Ивановна прокомментировала предложение субсидировать путевки в местные детские лагеря детям медиков, представителей малого и среднего бизнеса:

— Вчера, на заседании комиссии по социальной политике состоялся очень важный и заинтересованный разговор. И в ходе совещания поступил ряд предложений. В частности, по субсидиям. Управлением образования заложена определенная сумма средств на выезд за пределы республики на отдых. И в течение последних нескольких лет мы отправляли детей в Крым и Севастополь. Но с учетом нынешней ситуации и состоявшегося разговора, мы поняли, что выезда в этом году за пределы республики не будет.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Якутии Наталья Борисовна Борисова сообщила, что есть уже запрет на выезд детей за пределы нашей республики. Поэтому отдых наших детей и подростков будет организован только на территории республики, причем есть рекомендации Роспотребназора, чтобы дети старались не выезжать за пределы той территории, на которой проживают.

Поэтому появились предложения депутатов — направить отложенные средства на выезд за пределы республики для приобретения путевок детям: из многодетных и малообеспеченных семей, а также обязательно – детям медработников и тем, у кого родители работают в сфере малого и среднего бизнеса. Эта категория взрослых очень пострадала, и это будет поддержка семьям.

Реализация рекомендаций Роспотребнадзора потребует дополнительных средств. Из суммы на отдых за пределами республики можно будет определенную часть направить и на обеспечение требований безопасности наших детей во время отдыха.

Отдых будет, конечно, необычный. Досконально продуман каждый шаг. Потому что лагеря будут открываться только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Поэтому средств потребуется много. И мы должны продумать все для того, чтобы часть лета использовать для отдыха наших детей и подростков.