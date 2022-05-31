31.05.2022
15:45
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Якутск

Как пройдет День защиты детей в Якутске?

ПРОГРАММА

празднования Международного дня защиты детей

«Здравствуй, лето!»

Дата проведения: 01 июня 2022г.

Время проведения: 12:00-16.00 ч.

Место проведения: пл. Орджоникидзе

11.30-12.00Праздничная программа Детской школы искусств №1 и Детской школы искусств №2 города Якутска
12.00Поздравление руководства городского округа «город Якутск»
12.15-13.00«Сияние Бриллиантиков» праздничная программа от детского образцового танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии»
13.00-13.30«А кто такие Фиксики?» праздничная программа НВК «Саха», запуск детского контента на якутском языке
13.30-14.00«Танцующие дети» поздравительный концерт от танцевального коллектива «Dance generation»
14.00-15.00«Яркие краски детства» интерактивная программаМБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск»
15.00-16.00«Летний JAM» — отчетный концерт и батлы школы танцев «Level Up»
Фото: Пресс-службы Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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