Как производится перерасчет за тепло по итогам 2022 года

Поясняет филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»

В квитанциях от ПАО «ДЭК» за март потребители могут заметить изменение привычных сумм за поставленную теплоэнергию. Причина — в проведении корректировки начислений с нормативного или среднемесячного расчета на фактически потребленное в 2022 году тепло.

Корректировка производится для граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ). Для иных граждан перерасчет не производится.

Согласно п. 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг** расчет осуществляется исходя из среднемесячного объема потребления тепла, определенного по факту потребленного тепла за предыдущий год равными долями в течение 12 месяцев.

По закону*** оплата услуги по отоплению раз в году корректируется на фактический объем потребления. Это происходит в первом квартале года, следующего за расчетным.

В квитанции за март текущие начисления за отопление отражены в графе по основным расчетам (Расчеты размера платы по услугам / «Отопление» / «Начислено за месяц».). В таблице «Сведения о перерасчетах» отражена величина корректировок за 2022 год («Корректировка показаний ОДПУ») и сумма перерасчета за январь и февраль по новому среднемесячному объему («Перерасчеты по другим основаниям»).

Если в результате корректировки сложился существенный объем к оплате, компания предлагает заключить договор реструктуризации долга, разбить долг на части и производить оплаты постепенно, в рамках утвержденного графика. Заявление можно подать в офисах компании, через Интернет-приемную или Личный_кабинет на сайте ПАО «ДЭК».

* Постановление Правительства РС (Я) от 13.10.2012 №446.

**Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.11г.

***постановление Правительства РС (Я) № 264 от 27.07.2017 г. «О внесении изменений в постановление Правительства РС (Я) от 26.09.2016 г. № 337 «О способе оплаты коммунальной услуги за отопление на территории РС (Я)»