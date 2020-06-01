Как проходят роды во время пандемии коронавируса?

Якутская республиканская клиническая больница ко Дню защиты подготовила спецвыпуск о работе Перинатального центра.

Порядок работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции безусловно, изменился и в Перинатальном центре: для родоразрешения пациенток с диагнозом covid-19 и подозрением на коронавирус, было создано специальное отделение, о работе которого в сюжете рассказывает Сардаана Такырова, заведующая отделением.

Отметим, персонал центра работает по-прежнему круглосуточно, графики не изменены, созданы бригады для работы в чрезвычайных ситуациях, до мельчайших подробностей расписаны все алгоритмы действий при поступлении больных с COVID-19.

О буднях центра, его структуре до коронавируса, в сюжете рассказывает Василий Прохоров, заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» по неонатологии.