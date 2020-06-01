01.06.2020
15:55
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Коронавирус

Как проходят роды во время пандемии коронавируса?

Якутская республиканская клиническая больница ко Дню защиты подготовила спецвыпуск о работе Перинатального центра. 

Порядок работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции безусловно, изменился и в Перинатальном центре: для родоразрешения  пациенток с диагнозом covid-19  и подозрением на коронавирус, было создано специальное отделение, о работе которого в сюжете рассказывает Сардаана Такырова, заведующая отделением.

Отметим, персонал центра работает по-прежнему круглосуточно, графики не изменены, созданы бригады для работы в чрезвычайных ситуациях, до мельчайших подробностей расписаны все алгоритмы действий при поступлении больных с COVID-19.  

О буднях центра, его структуре до коронавируса, в сюжете рассказывает Василий Прохоров, заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» по неонатологии.

Источник: пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРКБ»
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