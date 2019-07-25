Как проходит ремонт одной из самых длинных улиц Якутска

В среду, 24 июля члены рабочей комиссии по общественному контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории городского округа «город Якутск» совместно с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) осмотрели ход работ по капитальному ремонту улиц Петра Алексеева, Экспериментальная и строительства моста через речку «Мархинка».

Подрядчиком ремонтных работ по улице Петра Алексеева является ПАО СУ – 5 «Дорисс». На данный момент подрядчиком ведутся работы по укладке бордюров. 22 июля был уложен первый слой асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги. Сегодня, 25 июля планируется уложить второй слой.

В ходе объезда начальник Управления дорог города Якутска Валерий ДОМОТОВ сообщил, что для дорожной лаборатории будут взяты образцы (керны) с дорожного полотна для проверки соблюдении формулы, прописанная в проектно-сметной документации.

Подрядчиком ремонтных работ по улице Экспериментальная является ООО «Монтаж Сервис». Здесь ведутся работы по устройству основания тротуара, асфальтобетонному покрытию проезжей части дороги, капитальному ремонту водоотведения и установке дополнительных автобусных остановок.

«У «Монтаж Сервиса» объекты по улицам Экспериментальная, Якова Петерса, Школьная и Газовиков. По дорогам улиц Школьная и Газовиков ведутся работы по разбивке и устройству лотков, выносу коммуникаций – газопроводов. Подрядчик работает с опережением от графика производства», — прокомментировал заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий АЛЕКСАНДРОВ.

Строительство моста через речку «Мархинка» ведет ООО КСК «Мосты Севера». Подрядчиком ведутся буровые работы, а также работы по устройству грунтовых подъездных путей. По словам заказчика, работы ведутся в срок, по календарному графику.

Член рабочей комиссии по общественному контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории городского округа «город Якутск» Николай СМЕРДОВ отметил, что ремонт и строительство улично-дорожной сети с таким большим объемом работы проводится впервые за долгие годы.

«От горожан поступают много обращений по поводу неудобства с объездными путями. Но обращаясь к жителям города Якутска, хочу сказать, что дороги делаются для нашего дальнейшего благополучия. Рекомендую всем нам набраться терпения», — резюмировал Николай Смердов.